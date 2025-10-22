Alessandro Da Rold
2025-10-22

Massimo Bochicchio, il tribunale certifica: investimenti falsi

True
Massimo Bochicchio, il tribunale certifica: investimenti falsi
Massimo Bochicchio (Ansa)

La fiduciaria Sifir condannata a risarcire 362.700 euro: le azioni Facebook non furono mai acquistate. Mentre sul fronte penale la truffa– che coinvolse decine di vip e continua a essere archiviata dopo la morte del broker – resta senza colpevoli, il civile inizia a ricostruire le responsabilità residue.

Subscribe
bochicchio

Cristianesimo oppresso in 62 Paesi Africa e Asia insanguinate dall’islam

Cristianesimo oppresso in 62 Paesi Africa e Asia insanguinate dall’islam
Ansa
L’allarme nel nuovo rapporto di Aiuto alla Chiesa che soffre: repressione anche digitale.
Subscribe
persecuzione cattolici

Zuppi tiene la barra a sinistra. E la Cei sfida Leone XIV riaprendo a coppie omo e gay

Zuppi tiene la barra a sinistra. E la Cei sfida Leone XIV riaprendo a coppie omo e gay
Matteo Zuppi (Ansa)
Sabato i vescovi dovranno votare un documento «aperturista» di stampo bergogliano che hanno bocciato mesi fa. Ora il cardinale bolognese ci riprova, sconfessando Prevost.
Subscribe
zuppi

Dimmi La Verità | Laura Castelli: «Le strategie del mio partito e le difficoltà degli ex colleghi del M5s»

Dimmi La Verità | Laura Castelli: «Le strategie del mio partito e le difficoltà degli ex colleghi del M5s»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 ottobre 2025. Ospite la presidente di Sud Chiama Nord Laura Castelli. L'argomento del giorno è: "Le strategie del mio partito e le difficoltà dei miei ex colleghi del M5s".

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Ai domiciliari l’influencer della jihad che viveva nel centro d’accoglienza

Ai domiciliari l’influencer della jihad che viveva nel centro d’accoglienza
Imagoeconomica
Salerno, sul profilo TikTok del tunisino 200 video inneggianti alla morte degli infedeli.
Subscribe
cronache dell'invasione
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy