Louvre, furto e beffa: gioielli non assicurati

2025-10-22
Il danno per lo scippo dei preziosi ammonta a 88 milioni, ma il governo fa sapere che lo Stato non riceverà alcun indennizzo, non avendo mai stipulato una polizza. Il «Telegraph»: «La responsabile della sicurezza del museo assunta grazie alle quote rosa».Quando capita un fattaccio, e a questo segue una conseguenza anche peggiore, si è soliti dire: «Oltre al danno, anche la beffa». È proprio quello che deve aver sospirato Laurence des Cars, direttore del Museo del Louvre, quando ha realizzato che la Francia non riceverà alcun risarcimento per il furto dei gioielli di inestimabile valore storico appartenuti alla collezione privata di Napoleone, trafugati domenica. Motivo? i monili non erano coperti da assicurazione privata. A renderlo noto è stato lo stesso governo francese attraverso un comunicato del ministero della Cultura. «Lo Stato funge da proprio assicuratore quando le opere dei musei nazionali si trovano nel loro abituale luogo di conservazione», ha dichiarato un portavoce in una nota riportata dal quotidiano Le Parisien. Il funzionario ha tentato di salvare quanto resta di dignitoso in questa vicenda asserendo che «questa scelta tiene conto dell’elevato costo delle assicurazioni quando il tasso di sinistri è basso». Tuttavia, sebbene la responsabilità per le opere appartenenti alla collezione nazionale ricada generalmente sullo Stato, i musei sono soliti stipulare polizze assicurative quando spostano gli oggetti o li prestano ad altre istituzioni. Gallerie private, come quella presso la Fondazione Louis Vuitton e la Pinault Collection, invece, in genere acquistano assicurazioni private. Allo stesso modo, la maggior parte della responsabilità per la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, gravemente danneggiata da un incendio nel 2019, è ricaduta sul governo francese, ma le donazioni private, che ammontano a circa 840 milioni di euro provenienti da 340.000 donatori, hanno coperto i costi della ricostruzione evitando così che le spese ricadessero interamente sui contribuenti. Ieri, la procuratrice di Parigi, Laura Beccuau, ha fatto sapere che il danno provocato dal furto ammonta a 88 milioni, definendola una somma «estremamente spettacolare» ma che «non ha nulla comparabile al danno storico». Secondo la procuratrice, i banditi «non guadagneranno» questa somma «se avessero la pessima idea di fondere questi gioielli».La direzione del Louvre difende la qualità delle teche che custodivano i gioielli della corona sottratti dai ladri nella Galleria di Apollo. I moduli espositivi in questione erano stati installati nel dicembre 2019, poiché l’obsolescenza delle precedenti teche avrebbe costretto il museo a ritirare le opere dalla vista del pubblico. Anche il ministro della Cultura, Rachida Dati, intervenendo all’Assemblea nazionale, ha difeso il museo, dicendo che i dispositivi di sicurezza del museo «hanno funzionato». «Quello che è successo domenica al Louvre è una ferita per tutti noi, perché è stato colpito lo schermo della cultura francese», ha detto Dati. «Ho chiesto l’apertura di un’inchiesta amministrativa che farà trasparenza», ha aggiunto il ministro.Dei nove gioielli sottratti, solo uno è stato ritrovato nei pressi del museo il giorno stesso, probabilmente perso dai criminali in fuga. Si tratta del diadema dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. Gli altri preziosi sono stati segnalati dal ministero. Si tratta un diadema della parure delle regine Marie-Amélie (consorte di Luigi Filippo d’Orléans) e Ortensia (figlia Giuseppina Beauharnais e, più tardi, moglie del fratello minore di Napoleone I, Luigi Bonaparte, re dei Paesi Bassi, nonché madre di Napoleone III); un collier di zaffiri appartenuto alle stesse regine; orecchini con pietre della parure di zaffiri di Marie-Amélie e Ortensia; un collier di smeraldi della parure di Marie-Louise (duchessa di Parma e cugina di Luigi Filippo d’Orléans); un paio di orecchini di smeraldo della stessa parure; una spilla detta «reliquia»; un gioiello da corsetto dell’imperatrice Eugenia.Nel turbine di questa vergogna ci è finita anche Dominique Buffin, responsabile della sicurezza del Louvre, accusata da alcuni esponenti politici di aver messo a rischio i tesori nazionali francesi. Con un passato nel ministero della Cultura e nella polizia francese, ora deve affrontare richieste di dimissioni e accuse di inadeguatezza. E come se non bastasse, secondo un’indiscrezione del quotidiano britannico The Telegraph, la stessa Buffin - prima donna a capo della sicurezza del museo, assunta lo scorso settembre dalla des Cars, primo direttore donna del museo - sarebbe stata accusata di essere stata assunta per «motivi di diversità». Il Telegraph parla di «diversity hire». L’espressione indica una persona assunta da un’azienda nell’ambito di politiche di diversità e inclusione, cioè con l’obiettivo di aumentare la rappresentanza di gruppi sottorappresentati. Può riferirsi, per esempio, a donne in settori dominati da uomini, persone appartenenti a minoranze etniche, disabili, o membri della comunità Lgbt. In senso neutro, il termine significa che l’azienda sta correggendo uno squilibrio e promuovendo una forza lavoro più inclusiva. In senso dispregiativo o polemico, invece, viene usato (soprattutto nei Paesi anglosassoni) per insinuare che una persona sia stata assunta più per la sua appartenenza identitaria (come il sesso o l’etnia) che non per il suo merito o le sue reali competenze. Solo il tempo dirà dove sta la verità.
2025-10-22
Ai domiciliari l’influencer della jihad che viveva nel centro d’accoglienza
Imagoeconomica
Salerno, sul profilo TikTok del tunisino 200 video inneggianti alla morte degli infedeli.
2025-10-22
Un falco anti Cina vicino a The Donald: Tokyo sceglie il suo primo premier donna
Sanae Takaichi (Ansa)
La conservatrice Sanae Takaichi vuole alzare le spese militari e saldare l’asse con Washington: «Avrò discussioni franche con Trump».
2025-10-22
Torino: scoperti 5 siti di produzione di sigarette di contrabbando
True
(Guardia di Finanza)
Sequestrate dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri oltre 250 tonnellate di tabacchi e 538 milioni di pezzi contraffatti.
I Comandi Provinciali della Guardia di finanza e dell’Arma dei Carabinieri di Torino hanno sviluppato, con il coordinamento della Procura della Repubblica, una vasta e articolata operazione congiunta, chiamata «Chain smoking», nel settore del contrasto al contrabbando dei tabacchi lavorati e della contraffazione, della riduzione in schiavitù, della tratta di persone e dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Le sinergie operative hanno consentito al Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino e alla Compagnia Carabinieri di Venaria Reale di individuare sul territorio della città di Torino ed hinterland 5 opifici nascosti, dediti alla produzione illegale di sigarette, e 2 depositi per lo stoccaggio del materiale illecito.
La grande capacità produttiva degli stabilimenti clandestini è dimostrata dai quantitativi di materiali di contrabbando rinvenuti e sottoposti a sequestro: nel complesso più di 230 tonnellate di tabacco lavorato di provenienza extra Ue e circa 22 tonnellate di sigarette, in gran parte già confezionate in pacchetti con i marchi contraffatti di noti brand del settore.
In particolare, i siti produttivi (completi di linee con costosi macchinari, apparati e strumenti tecnologici) e i depositi sequestrati sono stati localizzati nell’area settentrionale del territorio del capoluogo piemontese, nei quartieri di Madonna di Campagna, Barca e Rebaudengo, olre che nei comuni di Caselle Torinese e Venaria Reale.
I siti erano mimetizzati in aree industriali per dissimulare una normale attività d’impresa, ma con l’adozione di molti accorgimenti per svolgere nel massimo riserbo l’illecita produzione di sigarette che avveniva al loro interno.
I militari hanno rilevato la presenza di sofisticate linee produttive, perfettamente funzionanti, con processi automatizzati ad alta velocità per l’assemblaggio delle sigarette e il confezionamento finale dei pacchetti, partendo dal tabacco trinciato e dal materiale accessorio necessario (filtri, cartine, cartoncini per il packaging, ecc.), anch’esso riportante il marchio contraffatto di noti produttori internazionali autorizzati e presente in grandissime quantità presso i siti (sono stati infatti rinvenuti circa 538 milioni di componenti per la realizzazione e il confezionamento delle sigarette recanti marchi contraffatti).
Gli impianti venivano alimentati con gruppi elettrogeni, allo scopo di non rendere rilevabile, dai picchi di consumo dell’energia elettrica, la presenza di macchinari funzionanti a pieno ritmo.
Le finestre che davano verso l’esterno erano state oscurate mentre negli ambienti più interni, illuminati solo artificialmente, erano stati allestiti alloggiamenti per il personale addetto, proveniente da Paesi dell’Est europeo e impiegato in condizioni di sfruttamento e in spregio alle norme di sicurezza.
Si trattava, in tutta evidenza, di un ambiente lavorativo degradante e vessatorio: i lavoratori venivano di fatto rinchiusi nelle fabbriche senza poter avere alcun contatto con l’esterno e costretti a turni massacranti, senza possibilità di riposo e deprivati di ogni forma di tutela.
Dalle perizie disposte su alcune delle linee di assemblaggio e confezionamento dei pacchetti di sigarette è emersa l’intensa attività produttiva realizzata durante il periodo di operatività clandestina. È stato stimato, infatti, che ognuna di esse abbia potuto agevolmente produrre 48 mila pacchetti di sigarette al giorno, da cui un volume immesso sul mercato illegale valutabile (in via del tutto prudenziale) in almeno 35 milioni di pacchetti (corrispondenti a 700 tonnellate di prodotto). Un quantitativo, questo, che può aver fruttato agli organizzatori dell’illecito traffico guadagni stimati in non meno di € 175 milioni. Ciò con una correlativa evasione di accisa sui tabacchi quantificabile in € 112 milioni circa, oltre a IVA per € 28 milioni.
Va inoltre sottolineato come la sinergia istituzionale, dopo l’effettuazione dei sequestri, si sia estesa all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Ufficio dei Monopoli di Torino) nonché al Comando Provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di Torino nella fase della gestione del materiale cautelato che, anche grazie alla collaborazione della Città Metropolitana di Torino, è stato già avviato a completa distruzione.
2025-10-22
Il Burioni borioso prima ci insulta e poi minimizza i morti da vaccino
Roberto Burioni (Ansa)
In un tweet se la prende con «La Verità»: i danni collaterali con mRna non esistono.