Paolo Di Carlo
2025-10-22

Louvre, furto e beffa: gioielli non assicurati

Ansa
Il danno per lo scippo dei preziosi ammonta a 88 milioni, ma il governo fa sapere che lo Stato non riceverà alcun indennizzo, non avendo mai stipulato una polizza. Il «Telegraph»: «La responsabile della sicurezza del museo assunta grazie alle quote rosa».
louvre

Ai domiciliari l’influencer della jihad che viveva nel centro d’accoglienza

Imagoeconomica
Salerno, sul profilo TikTok del tunisino 200 video inneggianti alla morte degli infedeli.
cronache dell'invasione

Un falco anti Cina vicino a The Donald: Tokyo sceglie il suo primo premier donna

Sanae Takaichi (Ansa)
La conservatrice Sanae Takaichi vuole alzare le spese militari e saldare l’asse con Washington: «Avrò discussioni franche con Trump».
sanae takaichi

Torino: scoperti 5 siti di produzione di sigarette di contrabbando

Torino: scoperti 5 siti di produzione di sigarette di contrabbandoplay icon
(Guardia di Finanza)

Sequestrate dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri oltre 250 tonnellate di tabacchi e 538 milioni di pezzi contraffatti.

torino sigarette contrabbando

Il Burioni borioso prima ci insulta e poi minimizza i morti da vaccino

Roberto Burioni (Ansa)
In un tweet se la prende con «La Verità»: i danni collaterali con mRna non esistono.
roberto burioni
