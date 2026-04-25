True Salvatore Drago Gli esperti di Kennedy: «Lockdown dannosi, serve più trasparenza e meno terrorismo» play icon

I membri dell’associazione Children’s health defense ospiti di «Tivù Verità»: «L’Oms ha promosso un siero sperimentale».Non è stata un’audizione qualunque. Davanti alla commissione Covid del Parlamento italiano sono arrivate parole destinate a riaprire un fronte mai davvero chiuso sulla gestione della pandemia, in Italia e negli Stati Uniti così come in tutto il pianeta. Mary Holland e Brian Hooker, tra i principali esponenti di Children’s health defense, l’associazione presieduta dal 2015 al 2023 dall’attuale segretario alla Salute americano Robert F. Kennedy Jr., lo scorso martedì hanno portato in Senato una lettura radicale e per molti controversa di quegli anni.Il vicedirettore della Verità Francesco Borgonovo li ha intervistati su Tivù Verità (il video integrale è disponibile sul canale YouTube), non solo per raccogliere la loro testimonianza sulla gestione della pandemia, ma anche per entrare nel merito degli attacchi che continuano a subire dalla stampa mainstream, tra accuse di essere una «associazione no vax» e «divulgatori di fake news». Un confronto che prova anche a indicare cosa andrebbe evitato, domani, per non ripetere gli stessi errori.«È stato un onore parlare alla commissione bicamerale del Parlamento italiano», spiega Holland. Il punto da cui parte è netto e non lascia spazio a sfumature: «Secondo le conclusioni della commissione Covid del Congresso americano, i lockdown sono stati dannosi. Il danno ha superato qualsiasi beneficio». Una valutazione che ribalta la narrazione dominante costruita nel tempo e che si accompagna a un’altra tesi destinata a far discutere: «La probabile origine del virus è un laboratorio di Wuhan. Non si è trattato di un salto di specie naturale». Ma è sul tema della libertà di informazione che il racconto si fa più duro. «Negli Stati Uniti c’è stata una grave censura», sostiene Holland, ricordando la rimozione dai social della loro organizzazione e dello stesso Kennedy Jr. «Durante il Covid è stata intentata una causa da due Stati americani, il Missouri e la Louisiana, e in tale contenzioso è stato dimostrato che la Casa Bianca dava istruzioni alle piattaforme social per oscurare contenuti specifici». Un’accusa che, secondo Holland, avrebbe mostrato il ruolo diretto dell’amministrazione Biden nel filtrare il dibattito pubblico su informazioni accurate e veritiere sul Covid, sulle cure efficaci e sui danni derivanti dalle iniezioni, dai test e dalle mascherine.Il terreno più scivoloso resta appunto quello dei vaccini. Children’s health defense respinge con forza l’etichetta di movimento «no vax», ma contesta l’impianto della risposta globale. «La nostra associazione non assume una posizione contraria a tutti i vaccini; ne sostiene invece una a favore della vera scienza», chiarisce Holland. Nel mirino finiscono l’Organizzazione mondiale della sanità e la scelta di puntare su un vaccino sperimentale con tecnologia mRna, insieme agli obblighi: «Senza obbligatorietà e senza protezione legale per le aziende, la vaccinazione non sarebbe così diffusa. A nostro parere, l’Oms ha svolto un ruolo molto dannoso durante il Covid. Ha promosso la narrazione secondo cui l’unica cosa da fare fosse aspettare un vaccino sperimentale con la tecnologia mRna, che non era mai stata utilizzata ampiamente in nessuna popolazione sana».Hooker sposta poi il discorso su un piano più ampio, che va oltre la sola sanità. «Non è solo una questione di legami tra industria farmaceutica e governo. L’industria farmaceutica è il governo». Una lettura che chiama in causa anche altri aspetti: «Il Covid è stato gestito tanto come operazione militare quanto sanitaria». Da qui, spiega, la durezza della censura: «Se critichi la politica sanitaria, vieni considerato un nemico dello Stato. Eravamo preoccupati che al pubblico venisse negato l’accesso a informazioni accurate su cure, test e vaccini». Nelle parole di Hooker al Senato non c’è solo denuncia. C’è anche un messaggio politico preciso. «La democrazia richiede libertà di parola. Senza libertà di parola non c’è democrazia». Da qui la richiesta di trasparenza totale sui dati, dalla mortalità agli effetti avversi, e di un confronto scientifico aperto, «senza censure». Sui lockdown la posizione resta tranchant: «Sono stati un danno al 100% con lo 0% di benefici».In chiusura di audizione, Hooker ha spiegato quali misure pratiche può adottare l’Italia in futuro per prevenire e non ripetere gli errori commessi nel 2020: «Deve esserci piena trasparenza. Senza trasparenza le persone non possono compiere scelte informate per se stesse o per le proprie famiglie. Non deve mai più esserci un lockdown totale. Le buone pratiche standard nella sanità pubblica prevedono di isolare solo gli individui malati e non quelli sani. Vanno evitate restrizioni generalizzate e occorre garantire sempre la possibilità di discutere e verificare i dati». Ed è proprio su questo punto che la testimonianza dei due collaboratori di Kennedy Jr. assume un peso più ampio. «Gli italiani meritano politiche basate su dati trasparenti, non sulla paura», ha detto Hooker alla commissione. Un passaggio che chiude l’audizione, ma che di fatto riapre un dibattito infinito.