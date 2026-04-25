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 Fabio Amendolara
2026-04-25

«Stasi non ha ucciso Chiara». Omicidio da riscrivere, verso la revisione del processo

«Stasi non ha ucciso Chiara». Omicidio da riscrivere, verso la revisione del processo
Alberto Stasi all'esterno del tribunale di Pavia per l'incidente probatorio nell'inchiesta su Andrea Sempio, Pavia (Garlasco), 18 dicembre 2025. (Ansa)
Nella nuova ricostruzione, non c’è alcun elemento che colloca l’ex fidanzato sulla scena del delitto. Il pg di Milano dopo l’incontro di ieri con i pm: «Studio né veloce né facile».

Il caso di Alberto Stasi, condannato con sentenza definitiva dopo un processo tortuoso a 16 anni di carcere, torna sul tavolo della giustizia con un carico di atti che sembra riscrivere la storia del giallo di Garlasco. La Procura di Pavia, però, nonostante in questi mesi di indagini abbia curato la raccolta di perizie, consulenze e intercettazioni, da questo momento è fuori dalla partita.

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Senigallia apre la stagione Harley-Davidson: quattro giorni tra moto e concerti

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Senigallia apre la stagione Harley-Davidson: quattro giorni tra moto e concerti
Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 il primo European Spring Rally: live show, esposizioni e parata di migliaia di moto nel centro della città. Ingresso gratuito per pubblico e rider.
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Garlasco, una vicenda disseminata di errori. Peccato che non paghi mai nessuno

Garlasco, una vicenda disseminata di errori. Peccato che non paghi mai nessuno
Chiara Poggi (Ansa)
Il caso accaduto nel piccolo paese lombardo è un simbolo della Caporetto della giustizia: con l’Alta corte prevista dalla riforma Nordio, qualcuno avrebbe chiesto conto degli strafalcioni. Invece non accadrà nulla.

Primo colpo di scena: il condannato non era neppure sulla scena del crimine. Secondo colpo di scena: c’è il forte sospetto che l’ora del delitto sia stata retrodatata. Sintesi per il gentile pubblico: Alberto Stasi non poteva aver ucciso Chiara Poggi.

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L’ex toga de Magistris solidarizza con i Carc accusati di terrorismo

L’ex toga de Magistris solidarizza con i Carc accusati di terrorismo
Luigi De Magistris (Ansa)
Dopo le perquisizioni, il già sindaco di Napoli corre a difendere il gruppo (che lo appoggiò alle comunali): «Sempre schierati dalla parte dei deboli». Eppure i pm imputano agli indagati finalità eversive in stile Br.

«Fin da allora, si trattava di una posizione che l’Autonomia sviluppava contro la lotta armata così come veniva definendosi da parte delle Brigate Rosse».

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A Genova divieto di pubblicità per tutte le attività legate a fonti fossili

A Genova divieto di pubblicità per tutte le attività legate a fonti fossili
Silvia Salis (Ansa)
Svolta verso il fondamentalismo green per la Salis: niente spazi comunali per aziende «ad alta impronta di carbonio».

Siccome per la sinistra il cittadino è scemo e il consumatore lo è ancora di più, a Genova hanno scoperto come risolvere il problema del riscaldamento globale: vietando le pubblicità delle fonti fossili negli spazi pubblici.

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silvia salis
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