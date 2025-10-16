Patrizia Floder Reitter
L’infettivologo dello Spallanzani: «Il paracetamolo inutile con il Covid»

Nicola Petrosillo (iStock)
Nicola Petrosillo in commissione: «Dal farmaco previsto dai protocolli zero effetti sul virus. E io, come medico, lo do pochissimo».
nicola petrosillo

Liquidata la Le Pen, la Francia è ostaggio di un partitino al 2%

Marine Le Pen (Ansa)
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso sull’ineleggibilità immediata della leader del Rn. L’Ue intanto bacchetta Parigi.
marine le pen

Zaia insiste: corsa in Veneto pronta. Il vicepremier: la Lega sia 1° partito

Luca Zaia (Imagoeconomica)
Il governatore uscente probabile capolista in tutte le Province. Malumori per Roberto Vannacci.
luca zaia

Dimmi La Verità - Davide Bergamini: «L'ennesima follia della Commissione europea in ambito agricolo»

Ecco #DimmiLaVerità del 16 ottobre 2025. Ospite il deputato della Lega Davide Bergamini. L'argomento del giorno è: "La follia europea dei tagli all'agricoltura e le azioni messe in campo per scongiurarli".

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Consulta, salti mortali per salvar la Todde

Imagoeconomica
Per la Corte costituzionale, il Collegio regionale di garanzia non poteva dichiarare la fine della presidenza del M5s in Sardegna, oggetto di ricorsi per l’opacità finanziaria della sua campagna elettorale. Sull’autonomia invece i giudici hanno riscritto una legge.
todde sardegna
