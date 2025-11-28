2025-11-28
L’attentatore afgano collaborò con la Cia
Trasferito negli Stati Uniti durante l’amministrazione di Joe Biden, ha ottenuto il permesso d’asilo soltanto lo scorso aprile. È l’ennesima falla nella sicurezza dell’era dem. The Donald è furioso e pensa a una stretta sugli ingressi e a una riforma dei servizi.Il ritiro Usa ha portato con sé il caos. E pure giovani che ora si stanno radicalizzando.Lo speciale contiene due articoli«Attacco mirato». Così le autorità hanno definito l’aggressione contro due soldati della Guardia nazionale, avvenuta mercoledì nei pressi della Casa Bianca. Le vittime - Sarah Beckstrom di 20 anni e Andrew Wolfe di 24 anni - hanno subito dei colpi d’arma da fuoco e, nel momento in cui La Verità andava in stampa ieri sera, versavano in condizioni critiche. Ferito, sebbene non in pericolo di vita, è rimasto anche l’attentatore, che è al momento ricoverato in custodia cautelare. Si tratta Rahmanaullah Lakanwal: un ventinovenne afghano, che, secondo il Dipartimento per la sicurezza interna, è entrato negli Stati Uniti a settembre 2021 attraverso «Allies Welcome», un’operazione di accoglienza per i rifugiati afgani avviata dall’amministrazione Biden a seguito della caduta di Kabul, avvenuta ad agosto di quello stesso anno. Secondo Reuters, Lakanwal avrebbe successivamente presentato domanda di asilo a dicembre 2024: asilo che gli sarebbe stato alla fine concesso lo scorso aprile.Non solo. È anche rapidamente emerso che, in passato, l’attentatore aveva avuto legami con la Cia. «In seguito al disastroso ritiro di Biden dall’Afghanistan, l’amministrazione Biden ha giustificato l’arrivo del presunto tiratore negli Stati Uniti nel settembre 2021, basandosi sul suo precedente lavoro con il governo statunitense, inclusa la Cia, come membro di una forza partner a Kandahar, terminato poco dopo la caotica evacuazione», ha dichiarato l’attuale direttore della Cia, John Ratcliffe. «A quell’individuo - e a tanti altri - non avrebbe mai dovuto essere permesso di venire qui», ha proseguito, per poi concludere: «I nostri cittadini e i nostri militari meritano molto di meglio che sopportare le continue conseguenze dei catastrofici fallimenti dell’amministrazione Biden». Non sarebbe del resto la prima volta che un afgano collegato alla Cia si macchia di condotte terroristiche. Come ricordato ieri da Nbc News, l’anno scorso l’Fbi aveva arrestato Nasir Ahmad Tawhedi: un soggetto che era stato incaricato dall’Isis-k di effettuare un attacco il giorno delle elezioni presidenziali americane del 2024. Ebbene, Tawhedi aveva lavorato per la Cia come guardia di sicurezza. E anche lui, come Lakanwal, era entrato negli Stati Uniti nel settembre 2021 con un «visto speciale».«Dobbiamo ora riesaminare ogni singolo straniero entrato nel nostro Paese dall’Afghanistan sotto la presidenza di Biden», ha dichiarato, dal canto suo, Donald Trump, definendo la sparatoria di mercoledì un «atto di terrore» e chiedendo che vengano presto schierati a Washington Dc 500 soldati aggiuntivi della Guardia nazionale. Poco dopo il discorso del presidente americano, lo United States Citizenship and Immigration Services ha reso noto che «con effetto immediato, l’elaborazione di tutte le richieste di immigrazione relative a cittadini afgani è sospesa a tempo indeterminato, in attesa di un’ulteriore revisione dei protocolli di sicurezza e di controllo». Secondo Nbc News, «il Dipartimento per la Sicurezza interna ha reinsediato più di 80.000 rifugiati afgani negli Stati Uniti prima o subito dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e la successiva presa del potere da parte dei talebani». Tuttavia, stando alla stessa testata, da quando Trump è tornato al potere, è stato «praticamente impedito» agli afgani di «entrare negli Stati Uniti». Non dimentichiamo che, a maggio 2024, un rapporto dell’ispettore generale del Dipartimento per la sicurezza interna ravvisò delle problematiche nel programma governativo per i rifugiati afgani. «Abbiamo scoperto che il Dipartimento per la sicurezza interna non aveva un procedimento per monitorare la scadenza della libertà condizionale per i soggetti che ne godono in virtù dell’operazione Welcome Allies», recitava il documento, sottolineando anche un’assenza di coordinamento adeguato tra le varie agenzie federali preposte a sovrintendere al programma. Al momento, secondo Fox News e Abc News, le indagini sulla sparatoria sono state affidate all’Fbi e l’ipotesi investigativa è che, nonostante il movente non sia ancora stato chiarito, l’aggressione sia da considerarsi un atto di «terrorismo internazionale». In particolare, il direttore del Bureau, Kash Patel, ha reso noto che sono stati eseguiti «numerosi mandati di perquisizione in tutto il Paese». Sembra infatti che Lakanwal si sia recato appositamente a Washington Dc, partendo dalla sua casa di Bellingham, situata nello Stato di Washington, nei pressi del confine canadese. «Faremo tutto il possibile per ottenere la pena di morte per quel mostro che non avrebbe dovuto essere nel nostro Paese», ha frattanto affermato la procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi. «Dipenderà da che cosa accadrà alle vittime. Preghiamo ancora una volta per la loro guarigione, ma nel peggiore dei casi, come minimo, chiederemmo l’ergastolo con accuse di terrorismo», ha aggiunto.È evidente come la sparatoria di mercoledì riaprirà il dibattito, del resto mai chiuso, su immigrazione, rifugiati e sicurezza nazionale. È quindi abbastanza probabile che Trump promuoverà un’ulteriore stretta su questo fronte. Non solo. È anche possibile che, visti i trascorsi legami dell’attentatore con la Cia, si intensifichi la riforma che la Casa Bianca sta da mesi cercando di portare avanti all’interno degli apparati governativi. Insomma, le implicazioni politiche della sparatoria di mercoledì potrebbero rivelarsi numerose e significative. Negli ultimi tre anni Europa e Stati Uniti hanno registrato un numero crescente di episodi violenti commessi da cittadini afghani arrivati proprio nell’immediato dopoguerra talebano. Non un’ondata coordinata né una campagna terroristica organizzata, ma un susseguirsi di gesti individuali che compongono un mosaico inquietante, accomunato da un elemento ricorrente: l’arrivo dell’autore in Occidente tra il 2021 e il 2023. L’attacco di mercoledì, certamente il più simbolico, è avvenuto nel cuore di Washington. Rahmanullah Lakanwal ventinovenne afghano che ha sparato contro due membri della Guardia Nazionale, aveva lavorato con unità militari sostenute dalla Cia durante la guerra degli Stati Uniti in Afghanistan. Donald Trump ha definito la sparatoria «un atto terroristico», ordinando una revisione completa di tutti gli ingressi afghani avvenuti sotto l’amministrazione Biden. L’accaduto, per la sua portata mediatica e per il luogo scelto dal killer, ha reso evidente ciò che gli analisti osservavano da tempo: la radicalizzazione di alcuni giovani afghani, seppur limitata a una minoranza minuscola, non è più un fenomeno confinato al continente europeo. I numerosi casi registrati negli ultimi anni in diverse città occidentali presentano tratti comuni. In Spagna, un giovane giunto a Siviglia dopo la caduta di Kabul ha aggredito tre passanti con un coltello mentre urlava slogan religiosi; in Francia, un richiedente asilo arrivato come profugo afghano ha ucciso un turista nei pressi della Torre Eiffel dopo aver giurato fedeltà all’Isis-K; in Germania, a Essen, un ragazzo radicalizzato attraverso canali Telegram clandestini ha tentato di compiere un attentato in una chiesa; in Austria, a Vienna, un afghano con precedenti penali ha ucciso una giovane donna in circostanze che gli investigatori ritengono legate a problemi psichiatrici combinati a un percorso di radicalizzazione; negli Stati Uniti, oltre al caso di Washington, un uomo trasferito nel Wisconsin nel 2021 è stato arrestato per aver progettato un assalto armato a un grande evento pubblico dopo aver dichiarato la sua adesione allo Stato islamico mentre non si contano le indagini in corso che vedono protagonisti cittadini afghani. Ciò che emerge con chiarezza è la presenza di una radicalizzazione frammentata, spesso alimentata online, che prende forma in soggetti vulnerabili esposti a traumi, incertezza e isolamento sociale. Numerose analisi interne, mai pubblicate ufficialmente ma circolate tra i governi europei, indicano che alcuni centri di accoglienza sono diventati negli ultimi anni spazi in cui individui già fragili possono venire in contatto con simpatizzanti dell’Isis-K, la sigla jihadista più aggressiva oggi attiva in territorio afghano e ferocemente opposta ai Talebani. Più di 80.000 afghani sono arrivati negli Stati Uniti tra il 2021 e il 2022 tramite programmi speciali di evacuazione destinati a interpreti e collaboratori considerati a rischio. Nello stesso periodo, secondo l’IRC, altri 41.500 profughi «a rischio» sono stati accolti nei Paesi dell’Unione europea tramite corridoi umanitari. L’attentatore di Washington proveniva da quel flusso, riaccendendo il dibattito sulle falle nei controlli, sulla sicurezza delle procedure di ingresso e sul legame, ancora irrisolto, tra il caos seguito alla presa del potere dei Talebani e la stabilità interna dei Paesi occidentali, tema tornato oggi centrale nelle analisi politiche e investigative.
(Esercito Italiano)
Si è conclusa l’esercitazione «Mangusta 2025», che ha visto impiegati, tra le provincie di Pisa, Livorno, Siena, Pistoia e Grosseto, oltre 1800 militari provenienti da 7 diverse nazioni e condotta quest’anno contemporaneamente con le esercitazioni CAEX II (Complex Aviation Exercise), dell'Aviazione dell'Esercito, e la MUFLONE, del Comando Forze Speciali dell’Esercito.
L’esercitazione «Mangusta» è il principale evento addestrativo annuale della Brigata Paracadutisti «Folgore» e ha lo scopo di verificare la capacità delle unità paracadutiste di pianificare, preparare e condurre un’operazione avioportata in uno scenario di combattimento ad alta intensità, comprendente attività di interdizione e contro-interdizione d’area volte a negare all’avversario la libertà di movimento e ad assicurare la superiorità tattica sul terreno e la condotta di una operazione JFEO (Joint Forcible Entry Operation) che prevede l’aviolancio, la conquista e la tenuta di un obiettivo strategico.
La particolarità della «Mangusta» risiede nel fatto che gli eventi tattici si generano dinamicamente sul terreno attraverso il confronto diretto tra forze contrapposte, riproducendo un contesto estremamente realistico e imprevedibile, in grado di stimolare la prontezza decisionale dei Comandanti e mettere alla prova la resilienza delle unità. Le attività, svolte in modo continuativo sia di giorno che di notte, hanno compreso fasi di combattimento in ambiente boschivo e sotterraneo svolte con l’impiego di munizionamento a salve e sistemi di simulazione, al fine di garantire il massimo realismo addestrativo.
Di particolare rilievo le attività condotte con l’obiettivo di sviluppare e testare le nuove tecnologie, sempre più fondamentali nei moderni scenari operativi. Nel corso dell’esercitazione infatti, oltre ai nuovi sistemi di telecomunicazione satellitare, di cifratura, di alimentazione elettrica tattico modulare campale anche integrabile con pannelli solari sono stati impiegati il Sistema di Comando e Controllo «Imperio», ed il sistema «C2 DN EVO» che hanno consentito ai Posti Comando sul terreno di pianificare e coordinare le operazioni in tempo reale in ogni fase dell’esercitazione. Largo spazio è stato dedicato anche all’utilizzo di droni che hanno permesso di ampliare ulteriormente le capacità di osservazione, sorveglianza e acquisizione degli obiettivi.
La «Mangusta 2025» ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare la cooperazione e l’amalgama all’interno della cosiddetta Airborne Community. A questa edizione hanno partecipato la Brigata Paracadutisti Folgore, la 1st Airborne Brigade giapponese, l’11th Parachute Brigade francese, il 16 Air Assault Brigade Combat Team britannica, il Paratrooper Regiment 31 e la Airborne Reconnaissance Company 260 tedesche, la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas e la Brigada de la Legión «Rey Alfonso XIII» spagnole e la 6th Airborne Brigade polacca.
L’esercitazione ha visto il contributo congiunto di più Forze Armate e reparti specialistici. In particolare, l’Aviazione dell’Esercito ha impiegato vettori ad ala rotante CH-47F, UH-90A, AH-129D, UH-205A e UH-168B/D per attività di eliassalto ed elitrasporto. L’Aeronautica Militare ha assicurato il supporto con velivoli da trasporto C-27J e C-130J della 46ª Brigata Aerea, impiegati per l’aviolancio di carichi e personale, oltre a partecipare con personale paracadutista «Fuciliere dell’Aria» del 16° Stormo «Protezione delle Forze» e fornendo il supporto logistico e di coordinamento dell’attività di volo da parte del 4° Stormo.
A completare il dispositivo interforze, la 2ª Brigata Mobile Carabinieri ha partecipato con unità del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti «Tuscania», del 7° Reggimento Carabinieri «Trentino Alto Adige» e del 13° Reggimento Carabinieri «Friuli Venezia Giulia». Il 1° Tuscania ha eseguito azioni tipiche delle Forze Speciali, mentre gli assetti del 7° e 13° alle attività di sicurezza e controllo nell’area d’esercitazione e alle attività tattiche di contro-interdizione.
Questa sinergia ha permesso di operare efficacemente in un ambiente operativo multi-dominio, favorendo l’interoperabilità tra unità, sistemi e procedure, contribuendo a consolidare la capacità di coordinamento e integrazione.
Oltre a tutti i Reparti della Brigata Paracadutisti «Folgore», l’esercitazione ha visto la partecipazione del: 1° Reggimento Aviazione dell'Esercito «Antares», 4° Reggimento Aviazione dell'Esercito «Altair», 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito «Rigel», 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito «Vega», 66° Reggimento Fanteria Aeromobile «Trieste», 87° Reparto Comando e Supporti Tattici «Friuli», 9° Reggimento d'Assalto Paracadutisti «Col Moschin», 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi «Folgore», 4° Reggimento Alpini Paracadutisti, 1° Reggimento «Granatieri di Sardegna», 33° Reggimento Supporto Tattico e Logistico «Ambrosiano», 33° Reggimento EW, 13° Reggimento HUMINT, 9° Reggimento Sicurezza Cibernetica «Rombo» e 4° Reparto di Sanità «Bolzano» e di assetti di specialità dotati di sistema d’arma «Stinger» del 121° Reggimento artiglieria contraerei «Ravenna».
