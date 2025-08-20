Redazione digitale
2025-08-20

La rabbia dei lettori

Orazio Schillaci (Imagoeconomica)

Pubblichiamo la seconda parte delle email ricevute in redazione legate alla vicenda del Nitag.

«Cartabellotta pubblichi i bilanci»

Nino Cartabellotta (Imagoeconomica)
Claudio Borghi all’attacco su Gimbe, fondazione «senza fini di lucro» che vende servizi alle Regioni: «Lei riceve denaro?». E Alberto Bagnai rivela: dei 15 componenti, 6 non sono dottori.
Anche in assenza di dimissioni il premier può cambiare il ministro

Giorgia Meloni e Orazio Schillaci
La Costituzione non riconosce al capo dello Stato il potere di opporsi alla sostituzione.
Anche Salvini e Lollobrigida adesso scaricano Schillaci

Orazio Schillaci (Getty images)
Nel centrodestra sale il malcontento. Il capo leghista: «Al dicastero della Salute qualcosa non funziona». Il titolare dell’Agricoltura: «Bisogna dare spazio a idee differenti». Il capogruppo di Fdi alla Camera, Bignami: «Nessuno va silenziato per le sue opinioni».
La follia vaccinista cancella i dubbi e ha già ucciso

Camilla Canepa (Ansa)
Se il Cts avesse ascoltato chi chiedeva di vietare Astrazeneca alle giovani donne, la diciottenne sarebbe ancora in vita.
