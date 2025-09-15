2025-09-15
K.I.S.S. | Quattro menti da ringraziare
Chi ha inventato il sistema di posizionamento globale GPS? D’accordo la Difesa Usa, ma quanto a persone, chi è stato il genio inventore?
Una missione neppure troppo rischiosa né complicata, un’arma rivoluzionaria e un codice misterioso. Questa è la storia di Celestial Eagle.
Un personaggio che la storia dell’aviazione annovera tra i più importanti, colui che trasformò le esigenze belliche di grande gittata in salotti per il lungo raggio.
Una giovane tenente, il dramma della guerra del Vietnam e un volo maledetto. Questa è la storia dell’operazione Babylift.
Una tragedia dimenticata accaduta durante un conflitto non dichiarato. E neppure fatto di sole minacce come spesso il cinema ha voluto farci credere. Ecco la storia del progetto Sun Valley. Ufficialmente mai esistito.