2025-10-13
K.I.S.S. | Asso in due guerre
Uno scontro impari, 16 aerei contro oltre 40, e un pilota generoso che salvò un compagno senza badare a quanto carburante gli rimaneva. Questa è la storia di George ed Andrew.
Distrusse oltre la metà dei MiG nord-vietnamiti in un colpo solo e senza perdere neppure un pilota né un aereo. Questa è la storia dell’operazione Bolo, una delle prime battaglie nelle quali vinse la guerra elettronica.
Un volo di trasferimento, un caccia, un temporale e un’avaria. Ecco l’incredibile avventura di un pilota sopravvissuto a un’interminabile caduta.
Il più grave incidente nucleare della storia ha visto in azione due piloti speciali che si sono sacrificati per salvare il possibile. Ecco la loro storia.
Chi ha inventato il sistema di posizionamento globale GPS? D’accordo la Difesa Usa, ma quanto a persone, chi è stato il genio inventore?