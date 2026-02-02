{{ subpage.title }}

True
Annalisa Corti
2026-02-02

Tommy Robinson: «Ma quale neonazista. Lotto per un futuro senza più clandestini»

Tommy Robinson: «Ma quale neonazista. Lotto per un futuro senza più clandestini»
Tommy Robinson (Ansa)
Il britannico: «Voglio proteggere i nostri confini con muri e droni. È estremista? Allora lo sono. Salvini è uno dei pochi che ha capito».

La sua visita romana ha suscitato un’ondata di polemiche. Tommy Robinson è stupito di questa accoglienza e alla fine dell’intervista scherza: questo colloquio lo dedico ai miei detrattori.

Continua a leggereRiduci
intervista tommy robinson
True

Lucio Malan: «O con lo Stato o con i violenti. Non esiste una via di mezzo»

Lucio Malan: «O con lo Stato o con i violenti. Non esiste una via di mezzo»
Lucio Malan (Imagoeconomica)
Il capogruppo di Fdi al Senato: «L’assalto al poliziotto è tentato omicidio. Il sindaco dem di Torino considera Askatasuna un luogo di arricchimento culturale. Ma fa guerriglia».

«L’assalto a quel poliziotto è tentato omicidio e mi aspetto che questo sia il capo di accusa. Calci, pugni e martelli: quel ragazzo lo volevano morto». Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, dopo il caos di Torino analizza l’allarme sicurezza e allarga le braccia: «Ha ragione il procuratore di Torino: c’è una buona borghesia che ancora tollera e giustifica».

Continua a leggereRiduci
intervista lucio malan
True

La sinistra condanna le violenze. Poi però se la piglia con il governo

La sinistra condanna le violenze. Poi però se la piglia con il governo
Ansa
All’inizio hanno taciuto. Dopo il video, però, i «coraggiosi» progressisti non potevano più e hanno denunciato il fatto sproloquiando sulla destra che strumentalizza. Avs: «Se non avessero sgomberato il centro sociale...».

Chi siano e quale sia la loro provenienza ideologica è più che chiaro a tutti, compresi i loro sponsor. Del resto, i metodi parlano per loro: attacchi dieci contro uno, calci a un agente a terra senza casco e, soprattutto, le martellate che fanno vero antifascista. Sono antagonisti dei centri sociali, caricatura del comunismo che fu, residui bellicosi di un passato sconfitto. Gente che accetta e alimenta il conflitto sociale solo se può stravincere giocando sporco, consapevole di avere le spalle politicamente coperte. Chi siano lo sanno tutti, ma indovinate a chi danno la colpa? Ai fascisti, alla destra. Sulle prime, come sempre, i coraggiosi progressisti hanno taciuto, sperando che le imprese dei loro protetti passassero sotto silenzio: dopo tutto il più delle volte finisce così.

Continua a leggereRiduci
scontri torino

Edicola Verità | la rassegna stampa del 2 febbraio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 2 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 2 febbraio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Primi arresti dopo la folle guerra di Torino

Primi arresti dopo la folle guerra di Torino
Ansa
Una falange di 1.500 antagonisti si nascondeva nel corteo per Askatasuna: tre sono finiti in manette. Tra di loro c’è uno degli autori del violentissimo pestaggio al poliziotto (dimesso ieri con 20 giorni di prognosi). Altri 24 schedati. Tra le forze dell’ordine 108 feriti.

Tra i 20.000 manifestanti del corteo nazionale per Askatasuna, convocato dopo lo sgombero della sede di corso Regina Margherita 47, si nascondeva una falange antagonista organizzata composta da 1.500 uomini. Compatti, sono usciti allo scoperto dopo essersi cambiati d’abito (da attivisti pro Pal hanno assunto le sembianze dei vecchi black bloc), sul volto hanno fissato le loro maschere, hanno indossato passamontagna e caschi e, staccandosi dal corteo, si sono diretti verso corso Regina Margherita, dove c’era lo sbarramento della celere.

Continua a leggereRiduci
scontri torino
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy