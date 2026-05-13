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Salvatore Drago
2026-05-13

Inter padrona in Italia: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia

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Inter padrona in Italia: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia
Ansa
I nerazzurri completano la doppietta nazionale dopo lo Scudetto e conquistano la decima Coppa Italia della loro storia. All’Olimpico, contro la Lazio di Sarri, decisivi l’autogol di Marusic e il sigillo di Lautaro Martinez nel primo tempo. Chivu: «Non è mai scontato vincere Scudetto e Coppa Italia».
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Darderi da impazzire. Batte Jódar e vola in semifinale a Roma

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Darderi da impazzire. Batte Jódar e vola in semifinale a Roma
Luciano Darderi festeggia dopo aver vinto contro Rafael Jódar durante il quarto di finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2026 al Foro Italico (Getty Images)

Il 24enne azzurro supera Rafael Jódar dopo oltre tre ore di battaglia e conquista la prima semifinale in un Masters 1000. Tra lacrime e Centrale in festa, ora lo attende Ruud: resta vivo il sogno di una finale tutta italiana con Sinner dall’altra parte.

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La Figc macina altri record: due giorni di trattative per poi bidonare mezza Italia

La Figc macina altri record: due giorni di trattative per poi bidonare mezza Italia
Il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli (Ansa)
Il balletto ridicolo fra Lega e Prefettura sul derby di Roma (e altri quattro match) è proseguito anche oggi. Alla fine il verdetto: c’è il tennis, 10 club di A slittano a lunedì.

A quanto pare, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì sera alle 20.45. Lo dicono fonti Ansa, che confermano la volontà della Prefettura di restare sulle proprie posizioni. La faccenda somiglia a un «gnommero», formulazione simbolica dialettale tutta romana per definire un groviglio inestricabile, un pasticciaccio brutto.

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L’Italia dello sport oltre il calcio: non solo Sinner e Antonelli

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L’Italia dello sport oltre il calcio: non solo Sinner e Antonelli
Jannik Sinner (Ansa)

Al declino del calcio italiano, fa da contraltare il successo negli altri sport. Sinner domina nel tennis, Antonelli irrompe nella Formula Uno, Bezzecchi nella MotoGp. E sono molte le stelle del futuro.

Il cuore sportivo degli italiani ha battuto per decenni all’impazzata, accelerato all’inverosimile da quella febbre calcistica che nessuna disciplina ha mai eguagliato a livello nazionale.

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FrontPage | Trump vola in Cina. Iran, economia ed elezioni

FrontPage | Trump vola in Cina. Iran, economia ed elezioniplay icon
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Trump vola da Xi mentre la guerra in Iran pesa su economia e politica USA tra rincari, debiti, tensioni con la Cina e sfida elettorale.

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