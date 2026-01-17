True Sarina Biraghi Il Garante della privacy non lascia. Ma arriva pure la Corte dei Conti Pasquale Stanzione (Ansa)

I difensori degli indagati ricorreranno al Riesame. Le opposizioni: «Dimissioni».Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, in una nota, «esprime piena fiducia nell’operato della magistratura, certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati» e «conferma la volontà di proseguire il proprio lavoro a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini». Così la nota di ieri dell’Authority dopo le perquisizioni e i sequestri effettuati giovedì dalla Guardia di finanza in seguito all’indagine aperta dalla Procura di Roma che indaga per peculato e corruzione il presidente eletto in quota Pd, Pasquale Stanzione, e i tre membri Ginevra Cerrina Feroni (Lega), Agostino Ghiglia (FdI) e Guido Scorza (M5s). Il procedimento è stato aperto in seguito ai servizi televisivi mandati in onda dal programma Report e ai racconti dell’ex segretario generale, Angelo Fanizza, che si è dimesso due mesi fa dopo il caso relativo alla richiesta di controlli sulle mail dei dipendenti nella ricerca della «talpa» che ha fornito a Report elementi per le sue inchieste.Nel mirino della Procura ci sarebbe una gestione dei fondi di cui gli indagati «si sarebbero appropriati attraverso la richiesta di rimborsi per spese compiute per finalità estranee all’esercizio di mandato». E ad avvalorare la «condotta offensiva del decoro dell’ente» si citano «spesa dal macellaio per 6.000 euro in tre anni, parrucchiere, fiori, affitti, soggiorni in hotel a cinque stelle, cene di rappresentanza, servizi di lavanderia e fitness». Gli inquirenti hanno evidenziato un «significativo aumento» nei costi di rappresentanza e gestione che da 20.000 euro sono arrivati, nel 2024, a 400.000. Soldi impiegati anche per missioni all’estero in particolare quella a Tokyo nel 2023 «il cui costo ufficialmente di 34.000 euro, ma che, secondo documentazione informale, avrebbe superato gli 80.000 euro, di cui 40.000 destinati ai soli voli». Dalle carte del procedimento emerge che la svolta alle indagini è arrivata anche dalle testimonianze di alcune «talpe» interne all’Autorità, rimaste anonime “per ragioni di tutela”, che dal novembre scorso hanno raccontato agli inquirenti cosa avveniva all’interno dell’ufficio.Nell’ipotesi di corruzione rientrano le sanzioni a Meta di Mark Zuckerberg, da 44 milioni di euro a 1 e mezzo, per il primo modello di smart glasses, e quella a Ita Airways ridotta in cambio di tessere «Volare Executive», del valore di 6.000 euro ciascuna. Inoltre la Procura spiega che «il responsabile della protezione dei dati della compagnia aerea, nel 2022 e 2023, era un avvocato membro dello studio legale fondato da Guido Scorza (consigliere) e del quale è tuttora partner la moglie di questi». «Sono tranquillo», aveva dichiarato a caldo Stanzione.Intanto ieri, mentre alcuni difensori degli indagati hanno annunciato un ricorso al Riesame per chiedere il dissequestro di quanto acquisito dalle Fiamme gialle, le opposizioni hanno chiesto le dimissioni dell’intero collegio. I componenti del Pd della commissione di Vigilanza Rai si interrogano: «Cosa ne pensa il presidente Meloni su quanto è emerso? Non dovrebbero dimettersi tutti i dirigenti che hanno usato soldi pubblici in modo improprio?». A chiedere le dimissioni c’è anche la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, il segretario generale della Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola, e il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari: «Serve un gesto di responsabilità da parte del Collegio. Un gesto che non può che tradursi nelle dimissioni». Va oltre le dimissioni Matteo Renzi: «Il Garante per la privacy andrebbe abolito». Invece per il senatore di Fi, Maurizio Gasparri, «il Garante dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto. Ma trovo molto più grave il caso del dossieraggio. Ciò che mi scandalizza di più è la vicenda degli archivi di Bellavia, consulente di giustizia di Ranucci e di Report, e il caso di dossieraggio impunito in Italia riconducibile a Striano».Oltre al profilo penale, la vicenda può portare a prove di competenza della Corte dei Conti e a una possibile contestazione di danno erariale. Dagli uffici della Corte ci si limita ad un «no comment», segno che i magistrati contabili potrebbero aprire l’istruttoria.