Francesco Borgonovo
2026-03-04

Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «L’attacco all'Iran colpisce noi»

Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «L’attacco all'Iran colpisce noi»play icon

Nell'analisi del direttore, Maurizio Belpietro, emerge una realtà cruda: la guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran non è un conflitto "lontano". È una scossa sismica che minaccia di travolgere l'economia europea, già provata dal conflitto in Ucraina.

Prandini: «Aumentare la produzione è una risposta sociale. Stop a tasse su fertilizzanti»

Prandini: «Aumentare la produzione è una risposta sociale. Stop a tasse su fertilizzanti»play icon

Lo ha dichiarato il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini, intervenendo sul tema dei fertilizzanti e delle risorse Ue per la Politica agricola comune, durante il Forum alimentare globale Farm Europe 2026.

prandini agricoltura ue
L’Epstein italiano «spalleggiato» dai giudici

L’Epstein italiano «spalleggiato» dai giudici
Rodolfo Fiesoli (Ansa)
Il magistrato a riposo Antonio Di Matteo, alla commissione parlamentare d’inchiesta, ha raccontato della visita che gli fece Fiesoli durante la quale il fondatore del Forteto abusò di due minori. La sentenza di condanna? «Divisiva, continuavano ad affidargli bimbi».

Era il 1999 e Rodolfo Fiesoli, il guru già condannato nel 1985 per atti di libidine violenta sui ragazzini che frequentavano il Forteto, organizzò una discesa a Salerno assieme ad alcuni sodali e minorenni che la sua cooperativa aveva in affidamento. Per l’occasione fece visita a una persona che conosceva dalla metà degli anni Novanta, un giudice che aveva prestato servizio per diversi anni al Tribunale dei minori di Firenze, Antonio Di Matteo. Fiesoli andò a salutare il conoscente e il piccolo gruppo - per ammissione dello stesso magistrato, ora in quiescenza - trascorse una piacevole serata salernitana.

rodolfo fiesoli
Bill Clinton giura e poi mente ancora: «Mai mentito sotto giuramento»

Bill Clinton giura e poi mente ancora: «Mai mentito sotto giuramento»
Bill Clinton (Getty Images)
L’ex presidente Usa, noto per il Sexgate, nega pure la predilezione per le ragazze giovani. Ma ammette che una stagista lo è...

Se la questione non fosse estremamente seria, ci sarebbe materiale per imbastire una barzelletta: l’ex presidente americano Bill Clinton ha dichiarato sotto giuramento di non aver mai mentito sotto giuramento. Non è una burla: i filmati appena pubblicati delle audizioni di lui e sua moglie presso la commissione del Congresso che si occupa del caso Epstein lo testimoniano. «Ha mai mentito durante una deposizione?», chiede una deputata. «No», risponde l’ex presidente. «Ha mai mentito sotto giuramento?». «No», ribadisce di nuovo.

epstein bill clinton

Venti di Guerra | L’Iran può colpire l’Italia?

Venti di Guerra | L’Iran può colpire l’Italia?play icon

Il generale Giorgio Battisti lancia l'allarme: nel mirino non c'è solo il Medio Oriente, ma anche il Mediterraneo e il Sud Italia, dove si trovano basi strategiche NATO e americane.

