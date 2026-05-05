{{ subpage.title }}

True
 Laura Della Pasqua
and
 Tobia De Stefano
2026-05-05

L’Ue perde tempo, Giorgetti si ribella: «Subito la clausola di salvaguardia»

L’Ue perde tempo, Giorgetti si ribella: «Subito la clausola di salvaguardia»
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
  • Il ministro rinnova all’Eurogruppo la richiesta di sforare il Patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese: «Estendere le deroghe già attive per la difesa». Salvini rincara: «Andiamo da soli, ne va della sopravvivenza».
  • Bruxelles, in ritardo su Usa e Cina, vuole costruire mega-fabbriche di analisi dei dati. Ma non ha campioni dell’intelligenza artificiale che li sfruttino. Si va verso un altro flop.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggere Riduci
giorgetti ue
True

Meloni dà la sveglia sull’immigrazione e accelera l’acquisto di altro gas azero

Meloni dà la sveglia sull’immigrazione e accelera l’acquisto di altro gas azero
Giorgia Meloni con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan al vertice Epc di Erevan (Getty Images)
Il premier al summit in Armenia: «I flussi irregolari riducono sicurezza e competitività».
La Germania ha annunciato l’intenzione di mantenere i controlli alle frontiere e con questo si può sostanzialmente dire che gli accordi di Schengen, che definiscono un’area di libera circolazione in 29 Paesi europei, sono morti e sepolti. «A medio termine, il governo federale confida che il sistema migratorio europeo sia progettato per funzionare in modo così efficace da poter abbandonare i controlli alle frontiere. Tuttavia, è troppo presto per dire quando ciò accadrà», ha detto il ministro dell’Interno tedesco, Alexander Dobrindt. È ormai chiaro, quindi, che quando si parla di immigrazione si parla di sicurezza delle frontiere.
Continua a leggere Riduci
meloni azerbaigian
True

Rubio vedrà Meloni nel viaggio in Italia. Ricucire è interesse di entrambe le parti

Rubio vedrà Meloni nel viaggio in Italia. Ricucire è interesse di entrambe le parti
Marco Rubio (Ansa)
Il premier rimarca: «Accordi sempre rispettati, ma dette cose scorrette su di noi». Confermato anche il colloquio con il Papa.

È una doppia ricucitura quella a cui punta Marco Rubio con la sua visita a Roma questa settimana. Il segretario di Stato americano cercherà infatti di smorzare le tensioni dell’amministrazione Trump tanto con la Santa Sede quanto con Palazzo Chigi. Ieri, la Sala Stampa vaticana ha confermato che Leone XIV riceverà Rubio nel Palazzo apostolico giovedì mattina. Sempre ieri, è stato reso noto che Giorgia Meloni avrà un incontro con il capo del Dipartimento di Stato americano nella mattinata di venerdì.

Continua a leggere Riduci
rubio meloni

Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 5 maggio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Caos Hormuz, colpite 6 navi iraniane. Fuoco di avvertimento contro gli Usa

  • Affondate piccole imbarcazioni del regime. Trump: «Se prendono di mira i nostri, li cancello dalla faccia della terra». Bessent: «Controlliamo lo Stretto, aperto un corridoio». I pasdaran: «Affermazioni false».
  • Intercettati quattro missili sugli Emirati grazie a un Iron Dome israeliano. Droni su un oleodotto, feriti tre indiani. Teheran: «Un errore». Centrato un edificio residenziale in Oman.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggere Riduci
hormuz
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy