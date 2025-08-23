Fabio Amendolara
2025-08-23

Gimbe a scuola senza ok del ministero grazie alla raccolta fondi targata dem

Nino Cartabellotta (Ansa)
In virtù del sostegno della Cgil e di una rete guidata dall’esponente pd Lamberto Bertolé, la fondazione di Nino Cartabellotta è entrata in 190 istituti superiori. Un’operazione da 380.000 euro, reperiti anche tramite una piattaforma Web.
L’Onu: «Una carestia in corso a Gaza». Israele smentisce

Aiuti alimentari a Gaza (Ansa)
Nuove schermaglie tra Gerusalemme e le Nazioni Unite: «132.000 bimbi a rischio». «Falso, il cibo nella Striscia c’è».
L’uomo di Obama spifferava segreti su Trump

Barack Obama (Ansa)
Il capo dell’Fbi negli anni del dem avrebbe trasmesso dei documenti riservati alla stampa per favorire Hillary Clinton nel 2016. Perquisita la casa di John Bolton, il falco che ruppe con il tycoon: anche lui avrebbe diffuso materiale sensibile attraverso un memoriale.
Il vertice Putin-Zelensky assomiglia a un miraggio

Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky (Ansa)
Da Mosca filtrano le condizioni per fermare la guerra ma anche bordate contro il presidente ucraino «che finge di essere un leader». Donald Trump fa sapere: se la vedano loro. Intanto l’Ue sborsa altri 4 miliardi.
La rabbia dei lettori

Orazio Schillaci (Ansa)

Pubblichiamo la quinta parte delle email ricevute in redazione legate alla vicenda del Nitag.

