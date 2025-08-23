Gimbe a scuola senza ok del ministero grazie alla raccolta fondi targata dem

2025-08-23
Barack Obama (Ansa)
Il capo dell’Fbi negli anni del dem avrebbe trasmesso dei documenti riservati alla stampa per favorire Hillary Clinton nel 2016. Perquisita la casa di John Bolton, il falco che ruppe con il tycoon: anche lui avrebbe diffuso materiale sensibile attraverso un memoriale.
Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky (Ansa)
Da Mosca filtrano le condizioni per fermare la guerra ma anche bordate contro il presidente ucraino «che finge di essere un leader». Donald Trump fa sapere: se la vedano loro. Intanto l’Ue sborsa altri 4 miliardi.
