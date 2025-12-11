Carlo Tarallo
Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Gli ultimi sviluppi del caso Garlasco»

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 dicembre 2025. Con il nostro Fabio Amendolara commentiamo gli ultimi sviluppi del caso Garlasco.

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «L'Europa intralcia la pace in Ucraina»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 dicembre 2025. Con il nostro Alessandro Rico analizziamo gli ostacoli che molti leader europei mettono sulla strada della pace in Ucraina.

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Le randellate di Trump all'Ue sono meritate»

Ecco #DimmiLaVerità del 9 dicembre 2025. Il deputato del Movimento 5 stelle Marco Pellegrini ci spiega perché secondo lui le randellate di Trump all'Ue sono meritate.

Dimmi La Verità | Grazia Di Maggio (Fdi): «Vi parlo di Atreju in qualità di "dj ufficiale"»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 dicembre 2025. La "dj" ufficiale di Atreju, la deputata di Fdi Grazia Di Maggio, ci parla della festa nazionale del partito di Giorgia Meloni.

Dimmi La Verità | Cantalamessa (Lega): «L'intervista della "Verità" alla pm Gallucci relativa al caso dossieraggi»

Ecco #DimmiLaVerità del 5 dicembre 2025. Il senatore Gianluca Cantalamessa della Lega commenta il caso dossieraggi e l'intervista della Verità alla pm Anna Gallucci.

