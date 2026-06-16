Gianluigi Paragone
2026-06-16

Gianluigi Paragone: «Censurano chi combatte l'immigrazione»

Quello che è successo a Belfast, dove un immigrato sudanese ha tentato di decapitare in mezzo alla strada un cittadini irlandese è la prova del fallimento del modello europeo sull'accoglienza. E Gianluigi Paragone ricorda come la sinistra ha mascherato e insabbiato per anni le violenze degli immigrati in tutta Europa; ma ora la rabbia della gente normale sta esplodendo. Serve una linea netta che difenda prima di tutto l’identità e gli interessi degli italiani: «I cittadini sono stufi del politicamente corretto. E sull'immigrazione Giorgia Meloni alzi l'asticella». E aggiunge un monito: «La destra non interpreti Vannacci come un nemico».

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Sara Kelany: «Immigrazione fuori controllo»

Sara Kelany: «Immigrazione fuori controllo»

La deputata di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, smaschera quello che definisce il doppiopesismo della sinistra: da un lato si riempiono la bocca parlando della Costituzione, dall'altro tollerano che i suoi principi fondamentali vengano calpestati in nome del multiculturalismo.

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Enrico Ruggeri censurato a Codogno

Enrico Ruggeri censurato a Codogno

Andrea Tosatto analizza il doppio pesismo del sistema culturale italiano citando il caso di Enrico Ruggeri a Codogno che dimostra una realtà amara: la caccia alle streghe non è mai finita. Se sei un artista e ti uniformi alla narrazione di volta in volta imposta dal potere vieni applaudito e coccolato dal sistema ma se provi ad avere "spina dorsale", se esprimi dubbi legittimi o mostri onestà intellettuale, scatta immediatamente il veto politico. Arrivano le richieste di cancellazione, i boicottaggi nei teatri e il linciaggio mediatico.

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Tivù Verità | Garlasco: è il momento della verità per Sempio e Stasi

Tivù Verità | Garlasco: è il momento della verità per Sempio e Stasi

Mentre Sempio entra nel mirino degli inquirenti, la figura di Stasi torna in discussione. Se gli elementi contro Sempio dovessero concretizzarsi, lo Stato italiano si troverebbe davanti a un cortocircuito giuridico senza precedenti.

A cura di Matteo Carnieletto e Francesco Borgonovo con la partecipazione di Benedetta Giacinti e Cuno Jacob Tarfusser.

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Tivù Verità | Gianluigi Paragone: «L'Ue ci fa suicidare»

Tivù Verità | Gianluigi Paragone: «L'Ue ci fa suicidare»

Ancora una volta l'Italia è ostaggio delle assurde direttive europee. Il deficit italiano nel 2025 si attesta al 3,1%, superando dello 0,1% la soglia limite del 3% del rapporto deficit/Pil prevista dal Patto di stabilità e crescita dell'Ue, impedendo l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione fino al 2027. Un vero e proprio «eurosuicidio». Seguiamo regole che ignorano la realtà sociale del Paese, comprimendo la crescita anziché favorirla.

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