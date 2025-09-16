Flaminia Camilletti
2025-09-16

Gaza City: partita nella notte l'operazione via terra dell'Idf

True
Gaza City: partita nella notte l'operazione via terra dell'Idf
Ansa

Le forze dell'Idf nella notte sono entrate a Gaza City con aerei, droni, missili ed elicotteri. «Questa operazione è solo l'inizio» il commento dei vertici israeliani. Più di 60 morti.

Subscribe
gaza city

Ramy, la sentenza che «blinda» l’Arma: «Inseguimento legale e doveroso»

Ramy, la sentenza che «blinda» l’Arma: «Inseguimento legale e doveroso»
Le motivazioni della condanna in primo grado dell’amico Fares Bouzidi fanno piazza pulita delle accuse mosse ai carabinieri.
Subscribe
ramy inseguimento

La candidata rossa contro la «bianchezza»

La candidata rossa contro la «bianchezza»
Antonella Bundu (Imagoeconomica)
Antonella Bundu, in corsa per le Regionali in Toscana, scatenata al Meeting antirazzista: «Riconoscere il privilegio, non basta più parlare del problema. Bisogna attaccarlo. Smontarlo. Disarticolarlo». Ovviamente il colpevole è solamente l’uomo europeo.
Subscribe
​antonella bundu

Edicola Verità | La rassegna stampa del 16 settembre

Edicola Verità | La rassegna stampa del 16 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 16 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

«Ho l’opportunità di eliminarlo...». Ecco i messaggi del killer su Kirk

«Ho l’opportunità di eliminarlo...». Ecco i messaggi del killer su Kirk
Il killer di Charlie Kirk, Tyler Robinson (Ansa)
  • Tyler Robinson premeditava l’omicidio, forse incoraggiato dal suo compagno in transizione sessuale. Trovato il suo Dna sull’asciugamano che avvolgeva il fucile. L’Fbi: «Non sta collaborando con noi».
  • In Germania distrutti i manifesti che ricordano l’attivista e l’ucraina Iryna Zarutska. La figlia di The Rock, Ava Raine: «Doveva dire parole gentili». Il rapper afro l’oltraggia sul palco.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
omicidio charlie kirk
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy