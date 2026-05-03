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Carlo Cambi
and
Petra Carsetti
2026-05-03

Pillole di galateo | Come allestire un pic-nic

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pillole di galateo
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Urso: «Le tariffe Usa preoccupano, sveglia Ue»

Urso: «Le tariffe Usa preoccupano, sveglia Ue»
Adolfo Urso (Ansa)
Il ministro del made in Italy pungola Ursula von der Leyen: «Conseguenze sulla filiera dell’auto, serve che l’Industrial accelerator act entri in vigore subito, poi radicale revisione del regolamento CO2 e degli Ets. Aperti ai cinesi interessati alle fabbriche Stellantis».

Ministro Urso, il governo Meloni è il secondo più longevo della Repubblica. Tra i risultati si parla di 1.000 posti di lavoro stabili in più al giorno: merito della durata dell’esecutivo o la congiuntura a aiutato?

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intervista adolfo urso
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Usa e Ue devono ricucire lo strappo

Usa e Ue devono ricucire lo strappo
Pete Hegseth (Ansa)
Washington ha sbagliato strategia in Medio Oriente. Bruxelles si è illusa di restare fuori dal caos. Roma, che offre aiuto in cambio della tregua, indica la via più giusta.

Siamo in un momento di forte divergenza tra Usa e Ue. Ritengo utile tentare di ridurla con una strategia di pur parziale riconvergenza che contenga il rischio per l’Ue stessa di una crisi inflazionistica/recessiva dovuta a scarsità/rialzo dei prezzi di petrolio e gas a causa di un blocco prolungato dello Stretto di Hormuz.

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europa a pezzi
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Walter Veltroni intervista l’IA: domande giuste, partner sbagliato

Walter Veltroni intervista l’IA: domande giuste, partner sbagliato
Walter Veltroni (Ansa)
Sul «Corriere» l’ex leader del Pd «intervista» il chatbot Claude. Interlocutore sbagliato: moltiplica i rischi dell’autoreferenzialità.

Caro direttore, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il Primo maggio, Walter Veltroni ha «intervistato» Claude di Anthropic, ormai riconosciuta come l’IA più avanzata del momento. Da docente di questa materia, ammetto che la prima reazione all'intervista è stata di simpatia. Comunque la si pensi, Claude resta un gioiello tecnologico inimmaginabile fino a pochi mesi fa, e l’IA sta rendendo possibili cose prima impensabili: sistemi che monitorano in tempo reale i malati, voice cloning che restituisce la loro voce ai malati di Sla, accelerazione nella diagnosi di malattie rare e nella sintesi di nuovi farmaci.

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intelligenza artificiale
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Cuciniamo insieme | Plumcake cotto e piselli

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È tempo di picnic, di scampagnate e spesso non si sa bene cosa portare per uno spuntino sfizioso che esca dai soliti canoni del panino, dell’insalata di riso o della pasta fredda. Pensando e ripensando visto che ora vanno di moda i pastry chef (sono quelli che fanno i dessert, ma vuoi mettere detto cosi?) abbiamo pescato dalle ricette dolci un’idea da convertire al salto. Ed eccola per voi.
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cuciniamo insieme
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