2025-09-11
Food Talk | Cosa si rischia a ordinare uno specialty coffee
Il caffè di ricerca e qualità è diventato di gran moda. E talvolta suscita fanatismi in cui il comune mortale si imbatte suo malgrado. Ascoltare per credere.
Il caffè di ricerca e qualità è diventato di gran moda. E talvolta suscita fanatismi in cui il comune mortale si imbatte suo malgrado. Ascoltare per credere.
L'associazione Pane quotidiano racconta una realtà del cibo diversa da quella che di solito ci viene presentata. Lontana dai riflettori, ma profondamente concreta.
Non solo la cucina romana varca i confini. Ora anche i ristoranti e la tradizione del capoluogo lombardo arrivano nella Capitale con successo.
La cucina tradizionale della Capitale negli ultimi anni ha conquistato Milano e continua a fare tendenza. Ma perché funziona così tanto?
Per affrontare al meglio la stagione estiva senza soffocare dobbiamo conoscere bene i meccanismi che regolano il nostro corpo. E che ci permettono di abbassare la temperatura. Anche con metodi sorprendenti.