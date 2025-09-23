Ken Follett
2025-09-23

Follett stavolta ci trasporta a Stonehenge

Ken Follett @Gareth Iwan Jones
Con «Il cerchio dei giorni» l’autore incanta i lettori con un’epopea sulla costruzione del celeberrimo sito archeologico . Il racconto inizia con Seft, il protagonista, che insieme al padre e ai fratelli arriva alla Grande Pianura, sperando di vedere l’amata Neen.
ken follett

Pfizer si ingrassa coi medicinali anti obesità

Albert Bourla (Ansa)
Albert Bourla acquisirà per 7,3 miliardi Metsera, azienda produttrice di terapie contro il sovrappeso. La mossa arriva pochi giorni dopo la scelta dell’Oms di includere i trattamenti, in forte ascesa, nella lista dei farmaci essenziali. E il titolo del colosso sale...
pfizer

«The Pitt»: il medical drama che ribalta le regole del genere

«The Pitt» (Sky)
Debutta su Sky il 24 settembre The Pitt, serie con Noah Wyle ambientata al Pittsburgh Trauma Medical Center. Cruda e immersiva, racconta in tempo reale il caos del pronto soccorso e ha già vinto cinque Emmy, inclusa la miglior serie drammatica.
the pitt

«I droni di Mosca sono un test su Trump. Rischi se Parigi forza»

Nel riquadro, Daniele Ruvinetti (Ansa)
L’analista di Med-or Daniele Ruvinetti: «Agli sconfinamenti gli Stati Uniti non hanno mai reagito. Non vorrei che a qualche presidente in bilico facesse gioco l’economia di guerra».
ruvinetti
