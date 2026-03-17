True Laura Della Pasqua «Sta arrivando la stangata pure sull’acqua minerale. Aumenti tra il 18 e il 20%»

Il vicepresidente della Federazione delle industrie del settore Ettore Fortuna: «Entro un mese sbalzi di 4 centesimi a bottiglia. I fornitori dicono: “Così o non consegniamo”». Ettore Fortuna «Tra circa un mese, nella migliore delle ipotesi, i consumatori potrebbero trovare sugli scaffali dei supermercati le bottiglie di acqua minerale a un prezzo superiore del 18-20%. Ciò significa che un brand di fascia di prezzo medio basso, passerebbe dagli attuali 20 centesimi al litro a circa 24, mentre per un livello superiore da 35 centesimi si passerebbe a 42. Colpa della guerra che ha bloccato il passaggio nello Stretto di Hormuz, costringendo le navi cargo a fare il giro più largo, dicono i distributori di plastica per bottiglie e tappi che hanno comunicato alle imprese clienti di voler aggiornare i contratti di fornitura applicando al prodotto un aumento del 18-20%. Ma è possibile un rincaro così importante dopo solo una settimana di guerra?», si chiede il vicepresidente di Mineracqua, la federazione delle industrie dellle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, Ettore Fortuna. Facciamo qualche conto. Considerando un consumo annuo pro capite di 257 litri, la spesa salirebbe da 46 euro (con il prezzo a 0,18 euro) a 64 euro (a 0,25 euro). Per una famiglia media, l’aumento di 4 centesimi a bottiglia porterebbe a un esborso da 102 a 141 euro annui.«I nostri fornitori di plastica per la bottiglia, i tappi e per il termo-retraibile, ci hanno inviato una lettera in cui comunicano che applicheranno aumenti da 200 a 250 dollari a tonnellata, a causa dell’eccezionalità della situazione dovuta al conflitto. Parliamo di contratti stipulati, con prezzi concordati. Questi 250 dollari corrispondono a circa il 30% in più a tonnellata su quanto già pattuito, che tradotto per una singola bottiglia significa, come anticipato, un 18-20% di aumento dei nostri costi».Ricadrà sul consumatore?«Ogni azienda valuterà come comportarsi. Certo è che 4 centesimi a bottiglia rappresentano un maggior costo difficile da internalizzare, pena un deterioramento dei conti economici. Ci preoccupa che questo rappresenti una spirale inflattiva proprio dopo che abbiamo lavorato come sistema Paese per riportare l’inflazione al livello virtuoso a livello europeo di 1,6-1,7%».Non potete opporvi a queste pretese?«Sembra difficile perché se non riconosciamo questo extra costo, il surcharge, i fornitori potrebbero non consegnarci la materia prima, con il rischio che l’acqua minerale nelle prossime settimane scarseggi negli scaffali».Ma allora potreste rifornirvi da altri produttori non coinvolti dalla situazione.«I fornitori di plastica sono sempre gli stessi. Mentre c’è il rischio che per altre materie prime possano essere avanzate richieste di extra prezzo, come per lo zucchero, utilizzato dalle nostre aziende che producono bibite».Qual è la filiera?«Alcune imprese partono dal granulo e realizzano la bottiglia, altre dalla pre-forma che fanno trasformare in capsule poi trasformate in bottiglie. Le imprese di maggiori dimensioni sono più integrate e realizzano anche i tappi. Anche la plastica per i tappi è aumentata di 200-250 dollari a tonnellata».I fornitori come giustificano i rincari?«Ci hanno detto che per evitare lo Stretto devono fare una deviazione che li costringe a una navigazione anche di 40 giorni in più».Quando potrebbero scattare i rincari?«Nel momento in cui ci arrivano i nuovi ordini della plastica maggiorati di 200-250 dollari a tonnellata. Nel frattempo stiamo valutando l’eventuale profilo speculativo da parte dei fornitori. Per il momento si naviga a vista. Le ripercussioni sul mercato si potranno vedere entro 3-4 settimane». Qualè il giro d’affari del settore?«Il comparto è importante sia per l’economia nazionale che per l’export, in quanto l’acqua italiana è diventata un simbolo del made in Italy. Il giro d’affari al consumo è pari a 3,3 miliardi e vengono venduti oltre 15 miliardi di litri l’anno e 1,6 miliardi esportati in tutto il mondo. Il settore occupa 50.000 addetti tra diretti e indiretti».I dazi vi hanno colpito?«Le nostre esportazioni non hanno risentito dei dazi al 15% per la forza dei nostri brand, ai quali il consumatore americano non vuole rinunciare. Nel 2024 le vendite all’estero sono cresciute a doppia cifra e questo dà la misura della qualità delle nostre acque».