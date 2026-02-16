{{ subpage.title }}

Europei, russi e americani in orbita insieme

(Esa)

La capsula di SpaceX Dragon Freedom con a bordo l'astronauta dell'Esa Sophie Adenot, gli astronauti della Nasa Jessica Meir e Jack Hathaway e il cosmonauta della Roscosmos Andrei Fedyayev si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale, segnando l'inizio ufficiale della missione εpsilon dell'Esa.

È uscito in Francia e parla del Sacro Cuore di Gesù. Giornali e tv si rifiutano di recensirlo, molte sale non vogliono proiettarlo. Eppure col passaparola è diventato un caso nazionale e molti spettatori, dopo averlo visto, hanno cambiato vita. Bisogna portarlo anche qui.

«La natura aborre il vuoto» (dal latino: natura abhorret a vacuo) è un principio aristotelico che afferma che la natura tende a colmare ogni spazio vuoto, negando l’esistenza del vuoto assoluto. In realtà gli esperimenti di Torricelli e Pascal dimostrarono l’esistenza del vuoto (e del suo opposto, la pressione atmosferica). Il principio non è valido in fisica, ma in antropologia: è un principio filosofico che si applica alla civiltà dell’uomo. «Il solo principio che abbia fatto l’Europa, che le abbia conferito l’unità o almeno un ideale di unità, è il principio cristiano.

Ecco #DimmiLaVerità del 16 febbraio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino commenta il Board of Peace e la conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Una vista della distruzione dopo gli attacchi condotti da gruppi armati nelle aree di Woro e Nuku nello Stato di Kwara, in Nigeria, il 5 febbraio 2026 (Getty Images)
Rapimenti e massacri si moltiplicano tra Kaduna e Kwara: 174 uccisi a Woro, sacerdote sequestrato a Kajuru. Nel 2025 quasi 4.000 vittime per motivi di fede secondo Open Doors. Trump ordina raid e invia consiglieri militari a sostegno di Abuja.


L’incubo dei cristiani in Africa non finisce mai e in queste ultime settimane rapimenti e omicidi sono cresciuti in maniera esponenziale. La Nigeria è stata l’epicentro della maggior parte delle violenze dei terroristi islamici che hanno colpito in molti stati della nazione federale africana. Abuja ha sempre avuto problemi nelle aree settentrionali a maggioranza musulmana dove Boko Haram, un’organizzazione terroristica nativa della Nigeria, colpiva indiscriminatamente con assassinii e rapimenti, soprattutto di giovani studentesse da convertire all’Islam.

Il ministro degli Esteri somalo Ahmed Moallim Fiqi (Ansa)

La Somalia continua a muoversi sullo scacchiere internazionale. In questo quadro, la settimana scorsa, Mogadiscio ha firmato un accordo di cooperazione militare con Riad.

In particolare, l’intesa è stata sottoscritta dal ministro della Difesa somalo, Ahmed Moallim Fiqi, e dall’omologo saudita, Khalid bin Salman bin Abdulaziz. Secondo il governo di Mogadiscio, il patto «mira a rafforzare i quadri di cooperazione militare e di difesa tra i due Paesi e comprende molteplici aree di interesse comune, al servizio degli interessi strategici di entrambe le parti».

