Dialoghi Testardi | Chiedimi se sono felice

C’è un uomo che brama la vita e desidera giorni felici? Alla domanda del Salmo messa da San Benedetto nella sua Regola risponde, oggi, la madre badessa di un monastero italiano

  • Ospite: Suor Maria Francesca Righi, badessa nel monastero cistercense di Valserena
  • Fonti: Regola di San Benedetto
  • Colonna sonora: F. Chopin, Preludio opera 28 numero 15; Palestrina, Missa “Nasce la gioja mia”, eseguita da The Tallis Scholars
  • Leggi la guida sintetica
Dialoghi Testardi | L'Intelligenza non è Artificiale

Un libro scritto ben prima dell’IA ne individua i problemi di fondo. “Dialoghi testardi” discute il testo con un software che si dice pronto a licenziare i giornalisti.

Dialoghi Testardi | Anche su Babele abbiamo fatto confusione

La storia di Babele che conosciamo è pigra e forse sbagliata: e se confondere le lingue fosse, più che una punizione, un atto di amore?

  • Ospite: Silvano Petrosino, filosofo, università Cattolica di Milano
  • Fonti: La Bibbia, Genesi, capitolo 11, versetti 1-9
  • Colonna sonora: F. Chopin, Preludio opera 28 numero 15;
  • Leggi la guida sintetica
Dialoghi Testardi | Cronache secondo Testori

Siamo assuefatti al consumo di immagini che, dallo stupro alle stragi, denudano e appiattiscono tutto. Una deriva disumanizzante di cui Giovanni Testori (1923-1993) aveva colto i tratti. Ce li spiega l'amico e allievo Luca Doninelli

  • Ospite: Luca Doninelli, scrittore
  • Fonti: G. Testori, Una carcassa chiamata uomo, articolo del 2 marzo 1980 sul "Corriere della Sera"
  • Colonna sonora: F. Chopin, Preludio opera 28 numero 15; Henry Purcell, Suite da Abdelazer (Rondò)
  • Leggi la guida sintetica
Dialoghi testardi | Diario di un uomo libero: la profezia di Bernanos

L’autore del “Diario di un curato di campagna” aveva capito che il liberalismo non sempre porta più libertà per l’uomo.

  • Ospite: Marcello Veneziani, filosofo e scrittore
  • Fonti: G. Bernanos, Lo spirito europeo e la civiltà delle macchine, Rusconi 1972;
  • Colonna sonora: F. Chopin, Preludio opera 28 numero 15; Rage Against The Machine, Killing in the name of
  • Leggi la guida sintetica
