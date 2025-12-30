2025-12-30
Dialoghi Testardi | Chiedimi se sono felice
C’è un uomo che brama la vita e desidera giorni felici? Alla domanda del Salmo messa da San Benedetto nella sua Regola risponde, oggi, la madre badessa di un monastero italiano
- Ospite: Suor Maria Francesca Righi, badessa nel monastero cistercense di Valserena
- Fonti: Regola di San Benedetto
- Colonna sonora: F. Chopin, Preludio opera 28 numero 15; Palestrina, Missa “Nasce la gioja mia”, eseguita da The Tallis Scholars
