Sergio Barlocchetti
2025-09-01

K.I.S.S. | I comodi aerei di Sergjei

Un personaggio che la storia dell’aviazione annovera tra i più importanti, colui che trasformò le esigenze belliche di grande gittata in salotti per il lungo raggio.

K.I.S.S. | Regina di coraggio

Una giovane tenente, il dramma della guerra del Vietnam e un volo maledetto. Questa è la storia dell’operazione Babylift.

K.I.S.S. | Guerra (mica tanto) fredda

Una tragedia dimenticata accaduta durante un conflitto non dichiarato. E neppure fatto di sole minacce come spesso il cinema ha voluto farci credere. Ecco la storia del progetto Sun Valley. Ufficialmente mai esistito.

K.I.S.S. | Sua Altezza uno e novantotto

Ricordato poco dall'Italia, voleva fare il pilota di aeroplano. Ci riuscì per poco tempo ma nella storia militare è considerato un grande esempio di ufficiale e di uomo, persino dai suoi nemIci. Oggi parliamo di un principe aviatore.

K.I.S.S. | Apollo minatore

Dopo l’allunaggio, a che cosa servirono le altre missioni? Ecco la storia di una di queste, nella quale molte cose andarono storte ma tutto finì bene.

