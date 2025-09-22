Sergio Barlocchetti
K.I.S.S. | Un mostro e due eroi

Il più grave incidente nucleare della storia ha visto in azione due piloti speciali che si sono sacrificati per salvare il possibile. Ecco la loro storia.

K.I.S.S. | Quattro menti da ringraziare

Chi ha inventato il sistema di posizionamento globale GPS? D’accordo la Difesa Usa, ma quanto a persone, chi è stato il genio inventore?

K.I.S.S. | Sparò alle stelle, finì in un libro

Una missione neppure troppo rischiosa né complicata, un’arma rivoluzionaria e un codice misterioso. Questa è la storia di Celestial Eagle.

K.I.S.S. | I comodi aerei di Sergjei

Un personaggio che la storia dell’aviazione annovera tra i più importanti, colui che trasformò le esigenze belliche di grande gittata in salotti per il lungo raggio.

K.I.S.S. | Regina di coraggio

Una giovane tenente, il dramma della guerra del Vietnam e un volo maledetto. Questa è la storia dell’operazione Babylift.

