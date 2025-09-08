Sergio Barlocchetti
2025-09-08

K.I.S.S. | Sparò alle stelle, finì in un libro

Una missione neppure troppo rischiosa né complicata, un’arma rivoluzionaria e un codice misterioso. Questa è la storia di Celestial Eagle.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | I comodi aerei di Sergjei

K.I.S.S. | I comodi aerei di Sergjei

Un personaggio che la storia dell’aviazione annovera tra i più importanti, colui che trasformò le esigenze belliche di grande gittata in salotti per il lungo raggio.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Regina di coraggio

K.I.S.S. | Regina di coraggio

Una giovane tenente, il dramma della guerra del Vietnam e un volo maledetto. Questa è la storia dell’operazione Babylift.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Guerra (mica tanto) fredda

K.I.S.S. | Guerra (mica tanto) fredda

Una tragedia dimenticata accaduta durante un conflitto non dichiarato. E neppure fatto di sole minacce come spesso il cinema ha voluto farci credere. Ecco la storia del progetto Sun Valley. Ufficialmente mai esistito.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Sua Altezza uno e novantotto

K.I.S.S. | Sua Altezza uno e novantotto

Ricordato poco dall'Italia, voleva fare il pilota di aeroplano. Ci riuscì per poco tempo ma nella storia militare è considerato un grande esempio di ufficiale e di uomo, persino dai suoi nemIci. Oggi parliamo di un principe aviatore.

sergio barlocchetti kiss podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy