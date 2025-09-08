2025-09-08
K.I.S.S. | Sparò alle stelle, finì in un libro
Una missione neppure troppo rischiosa né complicata, un’arma rivoluzionaria e un codice misterioso. Questa è la storia di Celestial Eagle.
Un personaggio che la storia dell’aviazione annovera tra i più importanti, colui che trasformò le esigenze belliche di grande gittata in salotti per il lungo raggio.
Una giovane tenente, il dramma della guerra del Vietnam e un volo maledetto. Questa è la storia dell’operazione Babylift.
Una tragedia dimenticata accaduta durante un conflitto non dichiarato. E neppure fatto di sole minacce come spesso il cinema ha voluto farci credere. Ecco la storia del progetto Sun Valley. Ufficialmente mai esistito.
Ricordato poco dall'Italia, voleva fare il pilota di aeroplano. Ci riuscì per poco tempo ma nella storia militare è considerato un grande esempio di ufficiale e di uomo, persino dai suoi nemIci. Oggi parliamo di un principe aviatore.