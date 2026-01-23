{{ subpage.title }}

Giorgio Gandola
2026-01-23

Ora lo ammette pure la Cassazione: «Il feto è come un bimbo già nato»


(IStock)
La sentenza della Suprema Corte riporta al centro il diritto naturale e ci ricorda che la vita è sacra dal concepimento fino alla morte. Tutto il contrario rispetto a ciò che afferma la vulgata dominante.
«La morte del feto è una perdita parentale». Significa che anche per la giustizia il rapporto fra genitori e figli esiste fin dal concepimento. Una rivoluzione con otto parole. È quella realizzata dalla Corte di Cassazione con una sentenza destinata a far discutere e a rimettere in gioco l’architettura turbo-abortista, poiché equipara giuridicamente il bimbo «non nato» al neonato nel rapporto emotivo con il resto della famiglia. Scrivono i giudici, in relazione a un errore sanitario: «Il decesso del feto determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre quanto (e soprattutto) della madre».
cassazione aborto
Gli incentivi statali per i veicoli elettrici sono regali ai ricchi con soldi dei cittadini

Gli incentivi statali per i veicoli elettrici sono regali ai ricchi con soldi dei cittadini
(IStock)
  • Autonomia, ricarica, prezzi: le vetture a spina non convengono senza «aiutini». E infatti i consumatori preferiscono le ibride.
  • Il commissario Séjourné vuole rilanciare il settore auto premiando chi usa componenti «made in Europe». Ma i big frenano: le linee di fornitura qui sono sempre meno.

Lo speciale contiene due articoli.

incentivi auto elettriche

Dimmi La Verità | Gaetana Russo (Fdi): «Si possono rottamare le auto con fermo amministrativo»

Dimmi La Verità | Gaetana Russo (Fdi): «Si possono rottamare le auto con fermo amministrativo»

Ecco #DimmiLaVerità del 23 gennaio 2026. La deputata di Fdi Gaetana Russo spiega la nuova legge che consente di rottamare le auto sottoposte a fermo amministrativo.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Zuffa nei dem sull’antisemitismo. I riformisti rifiutano il ddl rivisto

Zuffa nei dem sull’antisemitismo. I riformisti rifiutano il ddl rivisto
Graziano Delrio (Ansa)
Ripicca della minoranza dopo lo stop a Delrio. La Flotilla: a primavera torniamo a Gaza.

Il ddl antisemitismo manda in tilt il Pd. È questo l’ultimo psicodramma che spacca a metà il partito. La dirigenza Schlein ha preso le distanze dal senatore Graziano Delrio, colpevole di aver presentato al Senato un disegno di legge lontano dalla narrativa pro Pal. Dopo settimane di riflessioni e mediazioni, ieri è stato presentato alla riunione dei senatori un nuovo testo redatto dal capogruppo in commissione Affari costituzionali, Andrea Giorgis. Ma al momento del voto, dopo quattro ore di assemblea, i senatori riformisti si sono sfilati.

ddl antisemitismo

Da Torino a Marte: le prove di atterraggio di «ExoMars»

Da Torino a Marte: le prove di atterraggio di «ExoMars»play icon

Per toccare correttamente la superficie del pianeta rosso, gli ingegneri hanno fatto cadere lo scheletro della piattaforma di ExoMars a varie velocità e da varie altezze su terreni simulati alla Altec di Torino.

marte exomars torino
