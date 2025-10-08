Redazione digitale
2025-10-08

Caivano, i Carabinieri smantellano una piazza di spaccio

Caivano, i Carabinieri smantellano una piazza di spaccio
(Arma dei Carabinieri)

Sequestrato dai militari dell'Arma oltre un chilo di cocaina nascosta grazie all'utilizzo di dispositivi elettronici.

caivano carabinieri

Berlato: «Semplificazione, certezze di reddito e dignità per gli imprenditori agricoli»

Berlato: «Semplificazione, certezze di reddito e dignità per gli imprenditori agricoli»
(Totaleu)

Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, durante un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.

berlato pac

L'Uruguay sceglie Ue e Mercosur. Con Trump e Milei rapporti tesi

True
  • Governato dalla sinistra del presidente Orsi, il Paese è cresciuto soprattutto nel settore dei servizi. Ma nella gestione dei difficili rapporti internazionali è ondivago, stretto tra Maduro e Cuba da una parte e Washington e Buenos Aires dall'altra.
  • Un pezzo di Liguria si trova sulla costa uruguaiana dalla fine dell'Ottocento. Piriàpolis, fondata dall'italo-uruguaiano Francesco Piria, fu costruita sul modello di Diano Marina.

Lo speciale contiene due articoli e una gallery fotografica.

uruguay

Landini scrive all’Ue per sabotare il progetto del Ponte di Messina

Landini scrive all’Ue per sabotare il progetto del Ponte di Messina
Maurizio Landini (Ansa)
La Lega all’attacco: «È così che la Cgil oggi tutela i lavoratori... li lascia a casa».
landini ponte messina

L’Emilia destina 2 milioni al relax dei drogati

L’Emilia destina 2 milioni al relax dei drogati
Michele De Pascale (Ansa)
Prima raddoppia i ticket sanitari per i cittadini e ora la Regione rossa stanzia denaro per le stanze «Chill Out», dove i consumatori di stupefacenti possono riposare post sballo. Un’altra alzata di palla alle dipendenze, dopo l’ideona delle pipe per il crack gratis.
michele de pascale
