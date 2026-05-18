True Sarina Biraghi Così i Caf «importano» clandestini Un passaggio del servizio andato in onda ieri a Fuori dal coro su Rete 4

Rivelazione di «Fuori dal Coro»: a Sesto San Giovanni per avere una falsa assunzione basta pagare 12.500 euro a Davide Ghebrial, di origini egiziane. Non è un caso isolato.Rabbia per l’illegalità, rabbia per la freddezza burocratica con cui si pratica l’illegalità, rabbia per essere considerati «italiani non inclusivi» o, peggio ancora, «razzisti», e scoprire che i razzisti sono gli stessi immigrati capaci di lucrare sulla pelle dei loro connazionali infischiandosene delle leggi del Paese in cui vivono, l’Italia. Il servizio andato in onda ieri sera nella trasmissione di Mario Giordano, Fuori dal Coro, ci ha mostrato un caso che non è l’unico ma forse è una prassi messa in atto in molte zone del nostro Paese. A raccontare uno spaccato inquietante sul tema immigrazione, a telecamere nascoste, è stato Davide Ghebrial, responsabile di un Caf a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che pubblicizza anche sui social la sua florida attività perché vero intenditore dei documenti e dell’iter per un permesso di soggiorno.L’uomo, di origini egiziane, è infatti un esperto di «pratiche» per portare in Italia immigrati clandestini con l’aiuto di pseudo imprenditori compiacenti che dietro laute mazzette garantiscono una «falsa assunzione». In sostanza l’elegante Ghebrial, con tanto di ufficio su due piani e segretaria all’ingresso, è un boss dei permessi per far venire in Italia chiunque alla modica, si fa per dire, cifra di 12.500 euro totali ovvero, 10.000 al falso imprenditore e 2.500 li intasca lui. Il losco giro d’affari sarebbe adottato non soltanto nel Centro di assistenza fiscale del servizio andato in onda su Rete 4, ma anche in altri della zona milanese e non solo. Sui social Ghebrial si autopromuove parlando del «successone nel 2025 perché ci sono stati più di 130 nulla osta per immigrati richiesti dal nostro ufficio». Al giornalista Francesco Leone di Fuori dal Coro, a telecamera nascosta, con tono amichevole e sincero, Ghebrial parla della pesante tangente per far arrivare illegalmente un immigrato in Italia spiegando: «Ci sono datori di lavoro che lo fanno ma per meno di 10.000 euro non lo fa nessuno». Bastano 2.000 euro di acconto e parte la pratica, poi quando arriva il permesso di soggiorno al Caf si paga il saldo. Oltre a rimanere ignoti, gli imprenditori di cui Ghebrial si fida ciecamente, non sono neanche tanto imprenditori visto che nel caso televisivo si tratta di una famiglia con un bambino di 6 anni e allora «si fa la richiesta per baby sitter o lavoro domestico». Un iter che serve solo per il permesso, poi, ovviamente, l’immigrato non avrà affatto un lavoro ma dovrà cercarselo. Tutto chiaro dunque come funziona il sistema di permessi illegali messi in piedi dai Caf e da Davide Ghebrial che a telecamere palesi è letteralmente scappato per raggiungere la sua auto e sparire. Dopo la scampata strage di sabato nel centro storico di Modena a causa del gesto criminale di Salim El Koudri, trentunenne marocchino di seconda generazione, che ha lanciato la sua auto a folle velocità contro la folla, subito si è detto che l’uomo avrebbe problemi psichici anche se veniva descritto come «un ragazzo normale». Quindi nessuna radicalizzazione, niente terrorismo, soltanto rabbia e disagio per una integrazione promessa mancata nella rossa Emilia-Romagna. E allora forse il fallimento dell’accoglienza indiscriminata, caldamente sostenuta dalla sinistra, che ha sempre preferito chiudere gli occhi davanti l’illegalità a vari livelli, compresa quella degli immigrati verso gli immigrati con la mazzetta sui permessi di soggiorno ben denunciata ieri sera in tv da Giordano.Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ci ha tenuto a sottolineare che a fermare El Koudri, che sceso dall’auto ha tentato la fuga, «c’erano anche egiziani e quindi non bisogna generalizzare, bisogna riconoscere il pericolo attentatori ma ci sono molti avvoltoi che invece di unire la comunità alimentano odio e rancore. No alla deriva di sciacallaggio».