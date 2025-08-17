Stefano Passaquindici
2025-08-17

Amazzonia brasiliana risalendo il corso dei fiumi tra foreste infinite e delfini rosa

iStock
Un tour nella natura, soggiornando in barca o nei lodge, alla scoperta del polmone verde del mondo e della città di Manaus.
amazzonia

«Dissi a Testori: so solo balbettare. E lui scrisse per me il “Factum est”»

Andrea Soffiantini
Dal volume con gli atti di una giornata di studi sul grande regista e scrittore, pubblichiamo un’intervista all’attore Andrea Soffiantini. Che racconta la genesi di uno dei testi più impegnativi del suo «maestro».
andrea soffiantini

Pure nel Regno Unito le toghe intralciano i governi che provano a fermare l’invasione

Robert Jenrick (Ansa)
Robert Jenrick, ministro della Giustizia nell’esecutivo ombra dei Tories, alza la voce: «È ora di licenziare i giudici militanti».
uk toghe

I Comuni rossi fan soldi multando i cittadini

Secondo il ministero dell’Interno, sono principalmente le città guidate dai dem a rimpinguare le casse stangando gli automobilisti. A Mr.Expo va il premio «sceriffo di Nottingham»: nel 2024 ha staccato 204 milioni di ammende. Lo seguono Roma, Firenze e Torino.
comuni rossi

Donald segue Giorgia: «Nato a difesa di Kiev ma senza inglobarla»

Giorgia Meloni (Ansa)
Applicazione dell’articolo 5 come garanzia futura di sicurezza. Il compromesso italiano appare la via per fermare il conflitto.
meloni
