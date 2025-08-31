Rita Fenini
2025-08-31

Alfred Eisenstaedt: il Bacio a Times Square e altri scatti in mostra a Torino

True
Alfred Eisenstaedt in mostra a Torino
Alfred Eisenstaedt. Sophia Loren, Roma, 1961© Alfred Eisenstaedt / The LIFE Picture Collection / Shutterstock

Autore della famosissima immagine V-J Day in Times Square, ad Alfred Eisenstaedt (1898-1995), fra i fotografi di punta della rivista Life, il Centro Italiano per la fotografia di Torino dedica una mostra (sino al 21 settembre 2025) di oltre 170 scatti che ne ripercorrono l’intera carriera, dagli anni Trenta al 1990.

«Nuovo blitz dell’estrema destra». Ma il vandalo era un marocchino
La targa distrutta da un marocchino a Firenze
A Firenze distrutta la targa per due senegalesi uccisi: il colpevole spiazza la sinistra.
Non patriarcato, ma dipendenza: Phica.eu e ‘Mia moglie’ risultato della società fluida
iStock

I siti che espongono le donne all’insaputa non riaffermano il dominio maschile, ma rivelano un vuoto: uomini incapaci di relazione, che cercano conferma solo nello sguardo degli altri, trasformando l’intimità in merce pubblica.

Sen. Susanna Donatella Campione Componente commissione giustizia e femminicidio

Bonolis, il mercenario logorroico che si crede Totò
Paolo Bonolis (Ansa)
Conduttore di capolavori come «Ciao Darwin», è considerato il «Faraone di Cologno Monzese» per i suoi contratti milionari. Re delle supercazzole pseudoacculturate, può saltare senza vergogna dalla Rai a Mediaset e viceversa: va dove lo porta l’iban.
Merz ha dato Mediaworld ai cinesi. Adesso niente scherzi su Mediaset
Piersilvio Berlusconi (Ansa)
Il governo tedesco (tra i suoi ministri c’è l’ex ad del colosso delle vendite tech) non ha ostacolato l’acquisizione asiatica. Sarebbe anomalo se avesse da ridire su Mfe che prende Prosieben. Piersilvio Berlusconi a Berlino il 2 settembre.
