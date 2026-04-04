True Flaminia Camilletti Altro che rimpasto: blitz di Meloni nel Golfo Giorgia Meloni durante la sua visita in Arabia Saudita (Ansa)

Via libera del cdm al decreto Carburanti che proroga il taglio delle accise al primo maggio. Il premier spazza via le chiacchiere su una ricomposizione del governo e vola in Arabia in missione per la sicurezza energetica: «Non abbiamo tempo da perdere».La prima visita di un leader occidentale nel Golfo dall’inizio della guerra in Iran è il segnale inequivocabile che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha archiviato i dossier spinosi per rivolgere l’attenzione alle vere emergenze del Paese che, come ha scritto il direttore Maurizio Belpietro, sono i soldi, la sicurezza e la salute. Si comincia dai primi, perché la guerra in corso promette di far schizzare di nuovo l’inflazione alle stesse. Per questo ieri mattina, dopo un vertice di maggioranza convocato la sera precedente, i ministri si sono riuniti in un Cdm organizzato per prorogare le misure adottate per sterilizzare il rincaro energetico. «Il governo è intervenuto con un nuovo decreto per prorogare la riduzione delle accise sui carburanti, ampliando la misura con un intervento mirato a sostegno degli agricoltori e delle imprese esportatrici. È una misura necessaria per fronteggiare una fase particolarmente delicata, segnata da tensioni internazionali che stanno producendo effetti concreti sui costi dell’energia e sull’economia» ha scritto Meloni sui social, sottolineando che «sappiamo che il quadro resta complesso. Per questo il governo continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione dello scenario internazionale e a lavorare su ogni intervento necessario a proteggere famiglie, imprese e lavoro». Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa post Cdm ha chiarito che le coperture ci poteranno fino all’inizio di maggio. «L’onere di queste misure sono intorno ai 500 milioni. Per 200 milioni c’è l’autocopertura che deriva dall’incremento del gettito Iva; per 300 milioni sono risorse che sono state recuperate sostanzialmente sulle risorse Ets - CO2 che non erano state ancora utilizzate, avendo premura di non toccare quelle originariamente destinate al sollievo degli energivori» ha precisato, ma per quanto riguarda il futuro bisognerà capire che verso prenderà la guerra. Questo lo scopo della missione di Meloni. Ieri pomeriggio è giunta a Gedda in Arabia Saudita, la prima visita nella regione da parte di un leader di Ue, G20 e Nato dall’inizio del conflitto, con incontri in programma con i principali rappresentanti di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. L’obiettivo della missione è rafforzare le relazioni con queste nazioni e ribadire il sostegno dell’Italia di fronte agli attacchi iraniani, consolidando al contempo un partenariato strategico sempre più solido. Il focus principale resta quello della sicurezza energetica nazionale. Il Golfo rappresenta infatti una fonte cruciale di petrolio e gas per l’Italia e ha un ruolo determinante nell’andamento dei prezzi energetici globali. Dopo la tappa in Algeria e quella nei Paesi del Golfo, Meloni ha in programma un viaggio in Azerbaigian. Una missione che potrebbe svolgersi a maggio o giugno.La missione serve anche per il nodo sicurezza che si intreccia a doppio filo con l’emergenza degli immigrati irregolari. Gli sfollati in Libano sono già un milione e se la crisi dovesse continuare potrebbero moltiplicarsi. Il tema è stato sollevato dall’Italia anche a livello europeo. Tra gli ambiti sui quali l’Italia offrirà supporto al Golfo c’è quello della Difesa. Le richieste e le necessità di questi Paesi sono diverse in questa fase. Sono già in corso spedizioni e forniture di natura difensiva, ma potrebbero arrivare nuove richieste che saranno valutate. Intanto l’ambasciata iraniana in Italia ieri su X ha scritto: «Se l’Italia è preoccupata per il blocco dello Stretto di Hormuz, allora pretenda la fine della guerra». «Le interlocuzioni con Teheran esistono, a livello diplomatico» spiegano le fonti italiane, «noi come altri non le abbiamo mai interrotte». Quindi alla domanda se vi siano interlocuzioni in corso «la risposta è sì», e si sta cercando di negoziare «per arrivare a una cessazione delle ostilità come tutti stanno cercando di fare, a livello quantomeno europeo».Sul fronte interno, dopo lo spacchettamento delle deleghe lasciate da Andrea Delmastro al ministero della Giustizia, è stato trovato un nome per il ministero del Turismo. A sostituire Daniela Santanchè è il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, stimato da tutti i colleghi della maggioranza, che ieri ha giurato al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni, inoltre, in un’intervista al Tg1 ieri sera, è tornata sulla questione Sigonella: «Continuo a ritenere che sul piano geopolitico l’Europa non abbia molto da guadagnare da una divaricazione con gli Stati Uniti, però il nostro lavoro è soprattutto quello di difendere i nostri interessi nazionali e quando non siamo d’accordo dobbiamo dirlo e, stavolta, noi non siamo d’accordo». «Che il governo va avanti l’ho detto un minuto dopo l’esito del referendum. Non abbiamo tempo da perdere, particolarmente in un momento come questo. A me divertono le ricostruzioni su dimissioni e rimpasti che però per me sono alchimie di palazzo, chi vuole continui pure a parlare di questo che noi intanto continuiamo a fare il nostro lavoro per il bene di questa nazione», ha aggiunto il premier.