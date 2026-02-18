True Matteo Carnieletto Per loro le trans sono donne Nicola Zingaretti, Pasquale Tridico, Lucia Annunziata, Ilaria Salis e Mimmo Lucano (Ansa)

Votate a Strasburgo le «raccomandazioni» per la prossima seduta delle Nazioni Unite. La priorità? Finanziare gli Lgbtq.Il Parlamento europeo ha approvato una «raccomandazione» in vista della sessione delle Nazioni Unite che si terrà a New York il prossimo marzo. Il tema è serio: la condizione femminile. Lo svolgimento un po’ meno.Dopo un lunghissimo preambolo, fatto di convenzioni, articoli e commi, ecco arrivare le raccomandazioni. La prima: «Sottolineare che la partecipazione e la leadership delle donne nei ruoli decisionali sono ancora carenti, anche nella politica estera e nella costruzione della pace; riconoscere che gli studi hanno dimostrato che gli accordi di pace raggiunti con la partecipazione attiva delle donne hanno maggiori possibilità di essere sostenibili ed efficaci». Ora, varrebbe la pena far notare come due delle più strenue oppositrici alla pace in Ucraina siano state, e continuino ad essere, proprio due donne, Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, che hanno fatto il possibile per sabotare il piano di Donald Trump. E che la Banca centrale europea, che non sta proprio andando a gonfie vele, è guidat da Christine Lagarde. Dettagli. Perché a contare non è tanto la realtà, quanto l’ideologia. Per cui, prosegue il documento, bisogna «assumere un ruolo guida nella lotta globale contro il regresso della parità di genere e condannare fermamente gli attacchi dei movimenti anti gender e anti diritti, che diffondono menzogne, minano la democrazia e prendono di mira i diritti delle donne e delle persone Lgbtiq+».Perché la questione femminile, per Strasburgo, è intrinsecamente legata a quella delle minoranze omosessuali, come per esempio le trans, ovvero gli uomini che hanno fatto la transizione perché si sentivano donne e che ora il Parlamento europeo equipara ad esse. Per questo Strasburgo s’impegna a «sottolineare l’importanza del pieno riconoscimento delle donne trans come donne, osservando che la loro inclusione è essenziale per l’efficacia di qualsiasi politica di parità di genere e anti violenza». Per questo motivo, bisogna «chiedere il riconoscimento e la parità di accesso delle donne trans ai servizi di protezione e sostegno». Le prime a insorgere, di fronte a questo livellamento delle differenze sarebbero dovute essere le donne stesse, ma così non è stato. Anzi, sono state proprio loro, soprattutto a sinistra, a sottoscrivere queste raccomandazioni. Il gruppo più compatto è stato Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici, che ha potuto contare sui voti di Lucia Annunziata, Brando Benifei, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Giorgio Gori, Camilla Laureti, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Alessandra Moretti, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada, Irene Tinagli, Raffaele Topo, Alessandro Zan, Nicola Zingaretti. Anche Left ha fatto la sua parte, facendo approvare la raccomandazione dall’immancabile Ilaria Salis, da Mimmo Lucano (e chi se no?), Mario Furore, Carolina Morace, Pasquale Tridico , Valentina Palmisano, Gaetano Pedullà e Danilo Della Valle. Non si sono sottratti neppure i Verdi con Cristina Guarda, Ignazio Marino e Benedetta Scuderi. Colpisce, ma forse nemmeno troppo, il voto favorevole di alcuni europarlamentari di Forza Italia come Salvatore De Meo, Marco Falcone, Giusi Princi e Flavio Tosi. Il documento, inoltre, fissa alcuni punti cardine potenzialmente liberticidi. Tra questi il finanziamento per «le organizzazioni femministe e Lgbtiq+, in particolare i gruppi di base sotto attacco a causa di una riduzione dello spazio civico e di leggi che prendono di mira le organizzazioni non governative». E poi, ovviamente, il Parlamento Ue sottolinea che «la mancanza o la negazione dell’accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, compreso l’aborto sicuro e legale, costituisce una forma di violenza di genere e di violazione dei diritti umani e fondamentali».Le istituzioni europee dimenticano però come l’aborto, sia pure sicuro e legale, rappresenta in moltissimi casi una ferita che accompagna chi lo compie per tutta la vita. E che forse, per aiutare davvero le donne, bisognerebbe presentare delle alternative in grado di sostenerle in una decisione così complessa e irreversibile. Ma richiederebbe troppo tempo e impegno. L’Ue preferisce dedicarsi a lavorare per «una politica estera, di sviluppo e di sicurezza, inclusiva e intersezionale». Che cosa voglia dire, di preciso non lo sanno neanche dalle parti del Parlamento europeo. Ma va bene così.