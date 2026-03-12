2026-03-12
Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Ecco cosa pensano gli americani della guerra in Iran»
Ecco #DimmiLaVerità del 12 marzo 2026. Il nostro Stefano Graziosi ci spiega come sta reagendo il popolo americano alla guerra in Iran.
Ecco #DimmiLaVerità dell'11 marzo 2026. Il nostro Gianluigi Paragone spiega perché il governo deve muoversi in fretta contro i rincari dei prezzi di gas e benzina.
Ecco #DimmiLaVerità del 10 marzo 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin spiega nel dettaglio le ripercussioni della guerra sul prezzo di gas, diesel e benzina.
Ecco #DimmiLaVerità del 9 marzo 2026. Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia spiega perché è fondamentale andare a votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi.
Ecco #DimmiLaVerità del 6 marzo 2026. Il generale Giuseppe Santomartino, già operativo in Iraq e Giordania, ci spiega nel dettaglio i rischi dell'attacco all'Iran.