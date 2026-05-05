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Nino Sunseri
2026-05-05

Sis (BF) acquista un ramo d’azienda di Syngenta

Sis (BF) acquista un ramo d’azienda di Syngenta
Federico Vecchioni (Imagoeconomica)
Federico Vecchioni: «Passaggio di rilevanza strategica nel percorso di crescita industriale».

Società Italiana Sementi, controllata dal gruppo BF, accelera i programmi di espansione. Rileva da Syngenta le attività di produzione e lavorazione dei semi di mais nello storico stabilimento di Casalmorano, nel Cremonese.

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bonifiche ferraresi
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Il Diavolo oggi riveste Prada per mostrarci cosa è andato perso

Il Diavolo oggi riveste Prada per mostrarci cosa è andato perso
@20thCenturyFox
Il sequel del film cult ci dice con tenerezza quanto la moda e i media siano cambiati.

Il diavolo veste Prada uscì nel 2006, tratto dal romanzo best seller The devil wears Prada di Lauren Weisberger. Dopo 20 anni, il sequel.

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il diavolo veste prada

80 anni «Vespa»: il sogno dei giovani (1969-1989)

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80 anni «Vespa»: il sogno dei giovani (1969-1989)play icon

Terza puntata dell'epopea Vespa. Da mezzo utilitario a mezzo per il tempo libero, lo scooter Piaggio trionfa sul mercato soprattutto con la «50 Special». Nel 1977 nasce la «PX», il modello di maggior successo della gamma Vespa, con oltre 3 milioni di unità prodotte.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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vespa 80 anni
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Amsterdam vieta spot a carne e auto

Amsterdam vieta spot a carne e auto
Silvia Salis (Ansa)
La città olandese rimuove i poster «ecologicamente scorretti». La giunta Salis è sulla stessa strada: sì a una mozione che mette vincoli alla pubblicità di prodotti inquinanti.

Il copione è sempre lo stesso: scaricare sui cittadini la responsabilità, quantomeno morale, delle emergenze nazionali, ieri la pandemia, oggi la crisi energetica.

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salis

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Nuove tensioni tra Usa e Iran»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Nuove tensioni tra Usa e Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 5 maggio 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta la nuova alta tensione tra Usa e Iran e i riflessi sul costo del carburante.

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