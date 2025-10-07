Stefano Graziosi
2025-10-07

Si tratta su ostaggi, ritiro dell’Idf e disarmo

Ansa
Sono iniziati ieri i negoziati indiretti tra le parti a Sharm el-Sheikh, con la mediazione di Cairo, Doha e Washington. Per Bibi è imprescindibile la consegna dei rapiti. Discussioni tra l’ala militare e quella politica di Hamas se cedere i fucili d’assalto.
gaza idf ostaggi

Il Giappone avrà la sua Lady di ferro. È sovranista, anti Cina, pro nucleare

La neo premier giapponese Sanae Takaichi (Ansa)
Sanae Takaichi non si vergogna del passato bellicista nipponico: sarà la prima premier donna.
sanae takaichi giappone

La svolta di Praga con Babis premier: «Sì all’Ue, ma stop a green e riarmo»

Andrej Babis (Getty Images)
Per formare un governo, il partito Ano dovrà ottenere l’appoggio di Spd e Automobilisti. Il senatore Vaclavec: «Vogliamo rimettere i cittadini cechi al centro dell’Europa, troppo interventista nel conflitto con Mosca».
babis repubblica ceca

Ricordiamo i cristiani che sconfissero l’islam

La Battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 di Andries Van Eertvelt, dipinto del 1640 (Getty Images)
La grande lezione della battaglia di Lepanto, combattuta il 7 ottobre 1571, e la jihad dei giorni nostri.
battaglia lepanto

Denis Nesci: «Le Pmi soffrono della frammentazione Ue, vanno liberate da burocrazia e ostacoli»

Denis Nesci: «Le Pmi soffrono della frammentazione Ue, vanno liberate da burocrazia e ostacoli»
(Totaleu)

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia in un intervento durante la sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo.

nesci pmi ue
