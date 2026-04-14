True Stefano Graziosi Scintille Usa-Vaticano Trump insulta il Papa: «È debole e pessimo». E poi «diventa» Gesù Papa Leone d Donald Trump (Ansa)

Il tycoon a briglia sciolta: con l’Ia si ritrae nei panni di Cristo, dopo cancella: «Sembrava un dottore». Leone: «Non ho paura».È un duro botta e risposta quello che si è consumato tra Donald Trump e Leone XIV. «Papa Leone è debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera. Parla di “paura” dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la Chiesa Cattolica e tutte le altre organizzazioni cristiane hanno provato durante il Covid, quando arrestavano sacerdoti, ministri e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose, anche all’aperto e mantenendo una distanza di tre o addirittura sei metri», ha dichiarato il presidente americano su Truth.«Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l’Iran abbia un’arma nucleare. Non voglio un Papa che pensi che sia terribile che l’America abbia attaccato il Venezuela, un Paese che inviava enormi quantità di droga negli Stati Uniti», ha proseguito. «Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano», ha anche affermato, per poi aggiungere: «La debolezza di Leone sulla criminalità e sulle armi nucleari non mi va giù, né mi va giù il fatto che incontri simpatizzanti di Obama come David Axelrod, un perdente della sinistra, che è uno di quelli che volevano che i fedeli e il clero venissero arrestati». La reazione del pontefice non si è fatta attendere. «Io non ho paura dell’amministrazione di Trump. Continuerò a parlare a voce alta del messaggio del Vangelo, quello per cui la Chiesa lavora», ha affermato. «Noi non siamo politici, non guardiamo alla politica estera con la stessa prospettiva. Ma crediamo nel messaggio del Vangelo come costruttori di pace», ha continuato. Dal canto suo, nel pomeriggio, Trump ha rifiutato di scusarsi con il papa. «Non lo farò. Papa Leone ha detto cose sbagliate», ha affermato.«Sono sconfortato per il fatto che il presidente abbia scelto di scrivere parole così denigratorie nei confronti del Santo Padre. Papa Leone non è suo rivale, né il Papa è un politico», ha commentato il presidente della Conferenza episcopale statunitense, Paul Coakley. Le parole di Trump sono state definite «irrispettose» anche dal vescovo di Winona-Rochester, Robert Barron, che siede nella commissione per la Libertà religiosa istituita dalla Casa Bianca. «Nessun presidente nella mia vita ha mostrato una dedizione maggiore alla difesa della nostra prima libertà. Ciò detto, ritengo che il presidente debba delle scuse al Papa», ha specificato Barron. Strali a Trump sono arrivati anche da alti esponenti del Partito democratico americano, tra cui il governatore della California, Gavin Newsom. Non sono poi mancate critiche a livello internazionale. Nel mezzo delle crescenti tensioni tra Washington e Teheran, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ne ha approfittato per «condannare» quello che ha bollato come un «insulto» al pontefice.Insomma, la fibrillazione tra la Casa Bianca e la Santa Sede è alta. In particolare, sembra proprio che a far innervosire Trump sia stato il recente faccia a faccia tra Leone e lo storico consigliere di Barack Obama, David Axelrod: un faccia a faccia che, secondo quanto riferito giovedì dalla Cbs, avrebbe potuto preludere a un incontro tra il Papa e lo stesso Obama. Tuttavia, se non dovesse tornare il sereno con Roma, l’attuale presidente americano rischierebbe un duplice effetto boomerang. Il primo è di natura geopolitica. L’ascesa al soglio del primo papa statunitense della storia ha rappresentato, l’anno scorso, un duro colpo agli ambienti progressisti e filocinesi che si muovono in seno alla Chiesa cattolica: ambienti che, soprattutto negli ultimi anni del pontificato di Francesco, avevano premuto per spostare pesantemente il baricentro della politica estera vaticana verso Pechino. Con la polemica di ieri, Trump rischia indirettamente di rafforzare chi, nella Chiesa, ha remato contro Washington negli scorsi anni, corteggiando la Cina. Fermo restando che, nel corso del 2025, i rapporti tra il presidente americano e Leone non sono stati troppo burrascosi. Al netto di alcune tensioni sull’immigrazione, i due hanno giocato ufficiosamente di sponda sulla diplomazia ucraina. Inoltre, quando si verificò il bombardamento israeliano contro la chiesa di Gaza, Trump redarguì pesantemente Benjamin Netanyahu. L’attuale amministrazione statunitense si è anche schierata con la Santa Sede sul recente caso del cardinale Pierbattista Pizzaballa. Gli attriti maggiori tra Santa Sede e Casa Bianca sono semmai stati determinati soprattutto dal conflitto iraniano.L’altro problema, per Trump, rischia di essere legato alla politica interna. Nel 2024, il presidente ha vinto il voto dei cattolici, sempre più irritati dall’amministrazione Biden non solo per le sue politiche abortiste ma anche perché aveva usato l’Fbi per mettere nel mirino alcune frange cattoliche tradizionaliste. Senza poi contare che Kamala Harris aveva mostrato esplicito astio verso una storica associazione cattolica come i Cavalieri di Colombo. Trump ha inoltre nominato vari cattolici ai vertici della sua amministrazione: si pensi soltanto al vicepresidente JD Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Ebbene, un recente sondaggio di Nbc ha mostrato l’elevata popolarità di Leone tra i cittadini statunitensi. In questo senso, è abbastanza evidente come il Partito repubblicano rischi dei contraccolpi negativi in vista delle Midterm di novembre. Tra l’altro, sempre ieri, alcuni attivisti e commentatori conservatori hanno espresso irritazione per un fotomontaggio, postato da Trump su Truth, in cui il presidente veniva mostrato come Gesù. È in questo quadro che il vescovo Barron ha auspicato che Vance, Rubio e l’ambasciatore statunitense presso la Santa Sede, Brian Burch, possano attivarsi per ricucire lo strappo con Roma. Tra l’altro, proprio Vance e Rubio sono i principali possibili candidati alla nomination presidenziale repubblicana del 2028: anche per loro, quindi, l’elettorato cattolico risulta fondamentale. Non è allora probabilmente un caso che, ieri pomeriggio, il presidente americano abbia alla fine cancellato il post che lo ritraeva come Gesù, sostenendo di aver creduto che l’immagine lo presentasse come «un medico»...