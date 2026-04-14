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Stefano Graziosi
2026-04-14

Scintille Usa-Vaticano Trump insulta il Papa: «È debole e pessimo». E poi «diventa» Gesù

Scintille Usa-Vaticano Trump insulta il Papa: «È debole e pessimo». E poi «diventa» Gesù
Papa Leone d Donald Trump (Ansa)
Il tycoon a briglia sciolta: con l’Ia si ritrae nei panni di Cristo, dopo cancella: «Sembrava un dottore». Leone: «Non ho paura».
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Guerra, confini, sette protestanti. Tutti gli attriti Casa Bianca-Chiesa

Guerra, confini, sette protestanti. Tutti gli attriti Casa Bianca-Chiesa
Papa Leone (Ansa)
I vescovi Usa contestano gli eccessi nel contrasto all’immigrazione illegale e considerano Epic fury immorale Trump esige che anche il Vaticano si pieghi all’egemonia americana sull’Occidente. E teme i soldati obiettori.

Il Vaticano ci aveva provato, a chiudere il caso Avignone. È stato Donald Trump a riaccendere la miccia con gli insulti Papa, che ha definito «debole sulla criminalità», «pessimo in politica estera», accusandolo addirittura di dire «che va bene avere un’arma nucleare». Come si spiegano le frasi sconcertanti uscite su Truth, compreso il passaggio secondo il quale «Leone non sarebbe in Vaticano se io non fossi alla Casa Bianca»? Sono un vaneggiamento egocentrico del presidente? O c’è qualcosa di più profondo?

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Gli stipendi dei neolaureati in Europa

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Trump pretende i nostri cacciamine. Chigi però non vuole finire in trappola

La Casa Bianca annuncia il coinvolgimento di Londra, Keir Starmer nega. A Roma si attende un mandato internazionale dell’Onu.

La richiesta di Donald Trump di inviare navi cacciamine nella zona dello Stretto di Hormuz non verrà accettata dall’Italia. È quanto apprende La Verità da fonti di primo piano. Trump ha affermato che gli Usa invieranno nella zona «navi cacciamine altamente sofisticate insieme al Regno Unito e a un paio di altri Paesi».

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Altra accusa per Matteo Ricci. Spunta il peculato: sette indagati

Altra accusa per Matteo Ricci. Spunta il peculato: sette indagati
Matteo Ricci (Ansa)
L’inchiesta si allarga: nel mirino il meccanismo svelato dagli scoop della «Verità».

Lo scoop della Verità, pubblicato lo scorso 25 luglio, sulle cene elettorali dell’ex sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, ha portato a una nuova contestazione di peculato e falso, per sette indagati nell’inchiesta per corruzione che ha scosso la politica marchigiana.

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matteo ricci
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