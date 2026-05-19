True Nino Sunseri No di Commerz a Unicredit (per ora) Ansa

I tedeschi respingono l’offerta per una questione di prezzo: «Premio inadeguato, non riflette il nostro valore». La replica: «Argomentazioni prive di fondamento».Il consiglio di gestione e quello di sorveglianza di Commerzbank hanno bocciato l’Ops lanciata da Unicredit invitado gli azionisti a stare lontani dall’offerta italiana. Motivazione ufficiale: prezzo troppo basso. Motivazione reale: a Berlino, Francoforte e dintorni non hanno intenzione di consegnare uno degli ultimi simboli della finanza nazionale senza combattere fino all’ultima virgola del prospetto informativo. L’offerta italiana - 0,485 azioni Unicredit per ogni titolo Commerz - «non offre un premio adeguato» e soprattutto non sarebbe accompagnata da «un piano strategico coerente e credibile». La partita si gioca tutta lì. Sul prezzo. L’Ops incorpora addirittura uno sconto del 5,25% rispetto alle quotazioni. Non esattamente il modo migliore per convincere gli azionisti. Bettina Orlopp, capo di Commerz si muove come una castellana chiusa dentro la fortezza di Francoforte. «Quella che viene descritta come una combinazione è in realtà una proposta di ristrutturazione». L’operazione avrebbe «un impatto massiccio» su un modello di business «collaudato e redditizio». Insomma i tedeschi temono che dietro la parola magica «sinergie» si nasconda il solito copione. Prima le slide scintillanti dei consulenti, poi i tagli, le chiusure, gli esuberi, i clienti che scappano e gli informatici che passano notti insonni a tentare di far dialogare sistemi che si odiano reciprocamente. Non a caso, nella lunga lista dei peccati attribuiti a Unicredit, Commerzbank inserisce tutto ciò che spaventa: tagli al personale, integrazione informatica complessa, rischio di perdere quote nel corporate banking e possibile indebolimento del supporto alle aziende nazionali. In pratica il timore è che l’operazione finisca per trasformare una banca tedesca in un gigantesco cantiere mediterraneo. A sostenere la difesa è intervenuto anche Jens Weidmann, presidente del consiglio di sorveglianza di Commerzbank ed ex capo della Bundesbank mai tenero con tutto quello che viene dall’Italia (come dimenticare i conflitti con Draghi presidente Bce?) Le proposte di Unicredit, ha detto, sarebbero «speculative» e rischierebbero di compromettere il rapporto fiduciario con clienti e dipendenti. La replica dettata da Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit non si è fatta attendere: le argomentazioni dei tedeschi sarebbero «prive di fondamento». Del resto il banchiere romano ha costruito buona parte della sua carriera sul principio che le grandi operazioni si fanno sfidando le resistenze politiche, culturali e psicologiche. Sa benissimo che il primo no era inevitabile. Nelle fusioni bancarie europee il corteggiamento pubblico assomiglia spesso a una lite condominiale: porte sbattute, accuse reciproche e poi, magari, mesi dopo, tutti di nuovo al tavolo.Commerzbank si prepara alla guerra lunga e tira fuori il suo piano difensivo: Momentum 2030. Nome da missione spaziale. Ricavi che arriveranno a 16,8 miliardi, utile netto a 5,9 miliardi, rendimento del capitale al 21% e montagne di dividendi e buyback per convincere gli azionisti che non hanno bisogno degli italiani per proteggere il loro patrimonio. Tuttavia mentre accusa Unicredit di voler tagliare troppo, Commerzbank annuncia che entro il 2030 potrebbe eliminare oltre 3.000 posti di lavoro grazie all’intelligenza artificiale e all’automazione. «Però», precisano da Francoforte, «in modo «socialmente sostenibile». Insomma licenziare senza licenziare.