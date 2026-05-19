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Maurizio Belpietro
2026-05-19

Altro che «matto», per l’attentatore siamo «bastardi cristiani di merda»

Altro che «matto», per l’attentatore siamo «bastardi cristiani di merda»
I soccorsi a Modena. Nel riquadro, Salim El Koudri (Ansa)
Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavori all’altezza dei loro studi ma non per questo si gettano con l’auto contro la folla. La verità è che questa atroce vicenda discende da un’immigrazione incontrollata che non vuole assimilarsi e ci odia.
Ma quanta fretta hanno politici e autorità di archiviare il caso di Modena alla voce disagio mentale? Ancora non si sapeva neppure chi avesse lanciato l’auto contro i pedoni e già il sindaco della città emiliana, Massimo Mezzetti, si affrettava a dire in tv che doveva trattarsi di un pazzo. E infatti la narrazione del giorno successivo ha dipinto un Salim El Koudri come un italiano emarginato e disagiato, senza legami con gruppi estremisti islamici.
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salim el koudri
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Integrati grazie alla cittadinanza? La cronaca smentisce la bufala

Integrati grazie alla cittadinanza? La cronaca smentisce la bufala
La strada del centro di Modena dove Salim El Koudry ha falciato la folla (Ansa)
Il Pd ci ha raccontato che rendendo italiani gli immigrati sarebbero finiti i problemi. La storia di El Koudry li sbugiarda.

Poi, come sempre, la realtà si manifesta all’improvviso e sbriciola tutte le stupidaggini ideologiche, demolisce le costruzioni retoriche e se ne va lasciando sberleffi e macerie. Ecco, appunto, che la storia di Salim El Koudry arriva con prepotenza a distruggere anni e anni di insistenze progressiste sulla cittadinanza facile.

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mancata integrazione
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Il nuovo legale di El Koudri ha fatto liberare chi è accusato di tifare Hamas

Il nuovo legale di El Koudri ha fatto liberare chi è accusato di tifare Hamas
Nel riquadro l'avvocato Fausto Gianelli. Sullo sfondo un'immagine degli scontri durante il G8 di Genova nel 2001 (Ansa)
L’avvocato Fausto Gianelli ha un passato come consigliere comunale dei Ds. Nel 2001 difendeva il Genova social forum. Ha preso le parti di ecoteppisti e di chi tifa per Hamas.

È un ex consigliere comunale dei Ds a Pavullo nel Frignano, Fausto Gianelli, nuovo avvocato di Salim El Koudri, il trentunenne di origine marocchina in carcere per aver investito una decina di persone nel centro di Modena, ferendone otto. La carriera forense di Gianelli si è svolta in gran parte all’insegna di una tanto legittima quanto forte caratterizzazione politica.

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salim el koudri
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Attentato Modena, per la Schlein la colpa è della destra. E vuole assumere 12.000 psicologi

Attentato Modena, per la Schlein la colpa è della destra. E vuole assumere 12.000 psicologi
Elly Schlein (Ansa)
Dibattito in Europarlamento, bocciato il riferimento dei Patrioti ai pericoli dall’islamismo.

La tentata strage di Modena approda al Parlamento europeo: è stata approvata la richiesta del gruppo dei Conservatori e riformisti europei che chiedeva l’aggiunta del dibattito su quanto accaduto sabato scorso nel corso della plenaria del Parlamento europeo.

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No di Commerz a Unicredit (per ora)

No di Commerz a Unicredit (per ora)
Ansa
I tedeschi respingono l’offerta per una questione di prezzo: «Premio inadeguato, non riflette il nostro valore». La replica: «Argomentazioni prive di fondamento».

Il consiglio di gestione e quello di sorveglianza di Commerzbank hanno bocciato l’Ops lanciata da Unicredit invitado gli azionisti a stare lontani dall’offerta italiana. Motivazione ufficiale: prezzo troppo basso. Motivazione reale: a Berlino, Francoforte e dintorni non hanno intenzione di consegnare uno degli ultimi simboli della finanza nazionale senza combattere fino all’ultima virgola del prospetto informativo.

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