Roberto Faben
2025-09-17

Morto in silenzio Duilio Poggiolini. Il vecchio «re Mida» della sanità distrutto da Tangentopoli

Duilio Poggiolini (Getty Images)
Il dirigente travolto dall’inchiesta milanese è venuto a mancare cinque anni fa, ma la notizia non era trapelata. Assolto per lo scandalo sul sangue infetto, quando era ormai malato, non seppe nulla dell’esito del processo.
duilio poggiolini

Il Papa: «Prego per Kirk e la sua famiglia»

Papa Leone XIV (Getty Images)

Il portavoce della Santa Sede riferisce la posizione di Leone XIV, comunicata al nuovo ambasciatore Usa in Vaticano: «La violenza politica lo preoccupa, e pensa sia necessario astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione».

leone xiv charlie kirk

Sull’odio, i compagni ascoltino Mattarella

Sergio Mattarella con la mamma di Willy Monteiro Duarte (Ansa)
Il presidente della Repubblica ricorda Willy Monteiro Duarte e tra le righe manda un messaggio ai progressisti esagitati: datevi una regolata. Ma non ce la fanno: se a morire è un loro avversario, fioccano i distinguo e persino le giustificazioni.
violenza sinistra

Nagel in ritirata: vende le sue azioni di Mediobanca e incassa 22 milioni

L'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel (Imagoeconomica)
Riapre l’Opas Mps su Piazzetta Cuccia. Adesioni verso il 100%. Intanto Bpm accelera sulla fusione con Crédit Agricole Italia.
mediobanca

Terna dà il via al Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino Sicilia-Sardegna

Thyrrenian Link (Terna)
Avviata la posa con Nexans. L’opera da 2.150 metri ad alta tensione è da primato.
terna tyrrhenian link
