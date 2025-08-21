La rabbia dei lettori

2025-08-21
Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta (Ansa)
Incalzato dal senatore leghista Borghi e dalla «Verità», il presidente della Fondazione Gimbe non scioglie i dubbi sulla gestione di finanziamenti e utili. Né sottolinea il fatto che lui stesso non può essere remunerato essendo alla guida di un ente non profit.
Filippo Anelli (Imagoeconomica)
Il presidente dei medici finge di essere aperto al dibattito sui sieri. Poi si contraddice.
2025-08-21
Appuntamento in Piazza con il consigliere nazionale a Berna, Lorenzo Quadri
La Svizzera al bivio. Con Trump o con l'UE? L’introduzione di un’imposta del 39%, annunciata la scorsa settimana dopo mesi di negoziati, ha colto di sorpresa la Svizzera, che considera gli Stati Uniti il principale sbocco per le proprie esportazioni, tra cui orologi, cioccolato, farmaci e macchinari di precisione. Giovedì, la prima pagina del quotidiano Blick si presentava interamente nera, con in evidenza il numero «39%» in caratteri bianchi e la frase: «Una giornata nera per il nostro Paese». Ne parliamo con Lorenzo Quadri Consigliere Nazionale a Berna.
Elly Schlein (Ansa)
Matteo Salvini: «Dubitare sull’obbligo vaccinale è buon senso». I 5 stelle rinnegano le lotte contro la legge Lorenzin.