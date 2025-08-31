Sergio Giraldo
2025-08-31

Mai dire Blackout | L'IA spaventa il Giappone

I consumi dei data center elettrizzano Tokyo. UK, la transizione costa. In Germania stoccaggi gas al palo. L’India va a carbone e gas. Europa, transizione flop.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Nord Stream, arrestato un ucraino in Italia

Mai dire Blackout | Nord Stream, arrestato un ucraino in Italia

Il Pentagono accumula stock di cobalto. Acciaio, Londra nazionalizza. Nuove sanzioni USA all’Iran. Cittadino ucraino arrestato per l’attentato al Nord Stream. Berlino mantiene il controllo degli asset Rosneft in Germania.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Venture Global LNG vince in giudizio contro Shell

Mai dire Blackout | Venture Global LNG vince in giudizio contro Shell

La Cina consolida il settore navale per contrastare Trump. I trader si buttano nel mercato delle batterie di rete. La Casa Bianca rigetta gli accordi Net Zero nel settore marittimo. Rallenta il fotovoltaico in Cina. Venture Global, vittoria di Pirro in tribunale.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | La Cina avvia il decoupling energetico

Mai dire Blackout | La Cina avvia il decoupling energetico

Pechino azzera l’import di energia dagli USA. Industrie Ue in difficoltà per la mancanza di terre rare. In USA il prezzo dell’elettricità sale più dell’inflazione. L’Egitto costretto ad importare più GNL quest’estate.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Terre rare, scende in campo il Pentagono

Mai dire Blackout | Terre rare, scende in campo il Pentagono

La Cina militarizza l’export di terre rare. Il Pentagono risponde acquisendo una società mineraria. L’IA pesa sulle reti elettriche USA. Mega dazio di Trump sul rame. Speculazione dei fondi sul caffè, dice Lavazza.

sergio giraldo mai dire blackout
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy