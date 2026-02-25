Redazione digitale Energia, Guidesi: «L'Italia paga di più rispetto ad altri Paesi» True play icon (Totaleu)

L'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia: «Va calmierato il costo energetico che ha un problema interno a livello europeo». Sull'automotive: «L'industria è a rischio perché il quadro normativo europeo non è conforme né con il mercato né con la contingenza economica».