True2026-01-23
«Grazie alla “Verità” e ai suoi lettori. Voglio dimostrare la mia innocenza»
Non posso nascondere che, dopo la lettura della sentenza, il mio corpo è stato attraversato un senso di vuoto e da un profondo disorientamento, tanto che, insieme a mia moglie, siamo usciti dall’aula per restare abbracciati, soli, nel nostro triste silenzio. Sentimenti umanamente inevitabili, che tuttavia non hanno mai incrinato il rispetto razionale e profondo che nutro per le istituzioni. Alla magistratura rinnovo la mia deferente stima, con l’auspicio che nei prossimi gradi di giudizio possa emergere la legittimità della mia azione.
Per un carabiniere, accettare una sentenza senza alcuna critica rappresenta un dovere morale, prima ancora che giuridico, nel quale continuo a riconoscermi. In questo percorso complesso, segnato da prove difficili che, purtroppo, coinvolgono anche i miei affetti più cari, non è mai venuto meno il sostegno umano e professionale di chi, insieme a me, condivide ogni giorno il senso del servizio. Tra questi vi sono tutti i colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, con i quali ho vissuto successi e sconfitte, momenti belli e difficili, sempre uniti da uno spirito di corpo autentico e profondo, che non mi ha mai fatto sentire solo. Con gli stessi sentimenti rivolgo un sincero ringraziamento a tutti i miei comandanti, a ogni livello della scala gerarchica, sino ai vertici dell’istituzione, che sotto il profilo umano non mi hanno mai fatto mancare vicinanza e sostegno. Un sentito grazie va inoltre a tutte le donne e a tutti gli uomini in uniforme del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che, pur indossando divise di colori diversi, sono accomunati da un unico denominatore: servire la Patria al fianco del cittadino. Ho avvertito la loro corale vicinanza, espressa con equilibrio, professionalità e senso dello Stato, elementi che hanno contribuito ad alleggerire il peso della mia delicata posizione giuridica determinata dalla condanna.
Rinnovo un profondo ringraziamento, anche a nome della mia famiglia, al ministro della Difesa Guido Crosetto. La sua telefonata inaspettata mi ha fatto percepire, seppur idealmente, l’intensità di un abbraccio andato ben oltre il ruolo istituzionale ricoperto. Le sue parole riecheggiano nella mia mente e resteranno custodite gelosamente nel mio cuore per tutta la vita.
Un grazie speciale consentitemi di rivolgerlo al mio fratello d’armi Lorenzo, che per un vero miracolo oggi è ancora tra noi... In quell’androne tetro, tra ombre minacciose e il pericolo imminente, stava al mio fianco, pronto a difendere ciò in cui si crede profondamente: valori che nessun verbale potrà mai raccontare, nessuna aula di giustizia contenere, ma che solo chi li vive può comprendere fino in fondo. Sono sentimenti che ti donano il coraggio di vincere la paura quando tenta di prendere il sopravvento.
L’urlo di Lorenzo, che faceva eco e squarciava il silenzio in quel palazzo inanimato, e il suo corpo che si accasciava con la mano al fianco, mi hanno fatto temere di non poterlo mai più abbracciare da vivo. Poi il colpo di pistola e il buio, istanti che, come un sipario di angosce e incertezze, hanno sigillato quella scena nella mia memoria per sempre. Mentre per il carabiniere quella volta la sorte era stata benevola, un altro uomo stava perdendo la vita sotto i nostri occhi. Se da un lato ringraziavo Dio per la salvezza di Lorenzo, dall’altro lo pregavo, con tutta l’anima, che l’uomo a terra, ancora con l’arma bianca stretta in pugno, potesse trovare una possibilità di sopravvivere... Purtroppo non è stato così.
Ringrazio l’Italia intera, i tanti cittadini senza volto che non potrò mai ringraziare di persona, i miei parenti e i tanti amici, vicini e lontani, per l’affetto e per il contributo straordinario che è stato realizzato in favore dei tanti Marroccella che, lontani dai riflettori, continuano a sperare di poter dimostrare la loro innocenza. Un risultato che, soprattutto grazie ai tanti lettori del quotidiano La Verità, ha consentito a molti cittadini di conoscere il mio caso e di partecipare a una raccolta fondi che sarà destinata anche ad aiutare altri colleghi che, nell’esercizio delle loro funzioni e nell’adempimento del dovere, stanno affrontando un processo con la speranza di poter dimostrare la loro innocenza, scaturita da fatti maturati in contesti difficili e concitati, spesso complessi da ricostruire per la loro natura irripetibile. Se l’affetto e la vicinanza dei colleghi non mi sono mai mancati, ciò che non mi aspettavo è stato lo straordinario sostegno dei cittadini: un segnale forte il loro che va oltre la solidarietà e che rafforza in me la convinzione di aver sempre servito lo Stato e il cittadino con onore, lealtà e senso del dovere. A tutti loro dedico queste parole con riconoscenza e rispetto, certo che la verità fattuale, nel tempo, saprà trovare il proprio percorso di giustizia.
Chiudo ringraziando mia moglie, una donna straordinaria, che oltre a darmi la forza si prende cura dei nostri figli di 12 e 14 anni, raccontando loro che il papà non pregiudicato, ma un carabiniere che ha fatto il suo dovere e presto tornerà sulla sua gazzella, pronto a tendere la mano a chi ha bisogno e a correre per salvare una vita.
Continua a leggereRiduci
Il vicebrigadiere Marroccella ci scrive e abbraccia idealmente tutti coloro che hanno contribuito alla sottoscrizione in suo sostegno. «La fiducia che ripongo nella magistratura non si è mai interrotta».In questi giorni io e la mia famiglia siamo stati travolti da una valanga di emozioni e di vicinanza: una partecipazione così ampia e sincera da farmi vivere momenti quasi surreali, come se stessi sognando. Prima di proseguire con questa lettera, che scrivo con il cuore di un umile servitore dello Stato, sento il dovere di chiarire alcuni aspetti, al fine di evitare interpretazioni diverse da quelle dettate esclusivamente dai miei autentici sentimenti. Nonostante la sentenza di primo grado che mi ha visto condannato a tre anni di reclusione, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e al pagamento di una provvisionale di circa 140.000 euro, la fiducia che ripongo nella magistratura non si è mai interrotta. Non posso nascondere che, dopo la lettura della sentenza, il mio corpo è stato attraversato un senso di vuoto e da un profondo disorientamento, tanto che, insieme a mia moglie, siamo usciti dall’aula per restare abbracciati, soli, nel nostro triste silenzio. Sentimenti umanamente inevitabili, che tuttavia non hanno mai incrinato il rispetto razionale e profondo che nutro per le istituzioni. Alla magistratura rinnovo la mia deferente stima, con l’auspicio che nei prossimi gradi di giudizio possa emergere la legittimità della mia azione. Per un carabiniere, accettare una sentenza senza alcuna critica rappresenta un dovere morale, prima ancora che giuridico, nel quale continuo a riconoscermi. In questo percorso complesso, segnato da prove difficili che, purtroppo, coinvolgono anche i miei affetti più cari, non è mai venuto meno il sostegno umano e professionale di chi, insieme a me, condivide ogni giorno il senso del servizio. Tra questi vi sono tutti i colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, con i quali ho vissuto successi e sconfitte, momenti belli e difficili, sempre uniti da uno spirito di corpo autentico e profondo, che non mi ha mai fatto sentire solo. Con gli stessi sentimenti rivolgo un sincero ringraziamento a tutti i miei comandanti, a ogni livello della scala gerarchica, sino ai vertici dell’istituzione, che sotto il profilo umano non mi hanno mai fatto mancare vicinanza e sostegno. Un sentito grazie va inoltre a tutte le donne e a tutti gli uomini in uniforme del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che, pur indossando divise di colori diversi, sono accomunati da un unico denominatore: servire la Patria al fianco del cittadino. Ho avvertito la loro corale vicinanza, espressa con equilibrio, professionalità e senso dello Stato, elementi che hanno contribuito ad alleggerire il peso della mia delicata posizione giuridica determinata dalla condanna. Rinnovo un profondo ringraziamento, anche a nome della mia famiglia, al ministro della Difesa Guido Crosetto. La sua telefonata inaspettata mi ha fatto percepire, seppur idealmente, l’intensità di un abbraccio andato ben oltre il ruolo istituzionale ricoperto. Le sue parole riecheggiano nella mia mente e resteranno custodite gelosamente nel mio cuore per tutta la vita. Un grazie speciale consentitemi di rivolgerlo al mio fratello d’armi Lorenzo, che per un vero miracolo oggi è ancora tra noi... In quell’androne tetro, tra ombre minacciose e il pericolo imminente, stava al mio fianco, pronto a difendere ciò in cui si crede profondamente: valori che nessun verbale potrà mai raccontare, nessuna aula di giustizia contenere, ma che solo chi li vive può comprendere fino in fondo. Sono sentimenti che ti donano il coraggio di vincere la paura quando tenta di prendere il sopravvento. L’urlo di Lorenzo, che faceva eco e squarciava il silenzio in quel palazzo inanimato, e il suo corpo che si accasciava con la mano al fianco, mi hanno fatto temere di non poterlo mai più abbracciare da vivo. Poi il colpo di pistola e il buio, istanti che, come un sipario di angosce e incertezze, hanno sigillato quella scena nella mia memoria per sempre. Mentre per il carabiniere quella volta la sorte era stata benevola, un altro uomo stava perdendo la vita sotto i nostri occhi. Se da un lato ringraziavo Dio per la salvezza di Lorenzo, dall’altro lo pregavo, con tutta l’anima, che l’uomo a terra, ancora con l’arma bianca stretta in pugno, potesse trovare una possibilità di sopravvivere... Purtroppo non è stato così. Ringrazio l’Italia intera, i tanti cittadini senza volto che non potrò mai ringraziare di persona, i miei parenti e i tanti amici, vicini e lontani, per l’affetto e per il contributo straordinario che è stato realizzato in favore dei tanti Marroccella che, lontani dai riflettori, continuano a sperare di poter dimostrare la loro innocenza. Un risultato che, soprattutto grazie ai tanti lettori del quotidiano La Verità, ha consentito a molti cittadini di conoscere il mio caso e di partecipare a una raccolta fondi che sarà destinata anche ad aiutare altri colleghi che, nell’esercizio delle loro funzioni e nell’adempimento del dovere, stanno affrontando un processo con la speranza di poter dimostrare la loro innocenza, scaturita da fatti maturati in contesti difficili e concitati, spesso complessi da ricostruire per la loro natura irripetibile. Se l’affetto e la vicinanza dei colleghi non mi sono mai mancati, ciò che non mi aspettavo è stato lo straordinario sostegno dei cittadini: un segnale forte il loro che va oltre la solidarietà e che rafforza in me la convinzione di aver sempre servito lo Stato e il cittadino con onore, lealtà e senso del dovere. A tutti loro dedico queste parole con riconoscenza e rispetto, certo che la verità fattuale, nel tempo, saprà trovare il proprio percorso di giustizia. Chiudo ringraziando mia moglie, una donna straordinaria, che oltre a darmi la forza si prende cura dei nostri figli di 12 e 14 anni, raccontando loro che il papà non pregiudicato, ma un carabiniere che ha fatto il suo dovere e presto tornerà sulla sua gazzella, pronto a tendere la mano a chi ha bisogno e a correre per salvare una vita.
Guido Gallese (Ansa)
Pare che monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria dal 2012, da un po’ di tempo faccia chiacchierare la città e i suoi fedeli. Sono state inviate diverse segnalazioni. E il Vaticano le ha prese sul serio a tal punto da inviare un ispettore, il cardinale Giuseppe Bertello, presidente emerito del Governatorato del Vaticano e della Pontificia commissione per lo Stato del Vaticano, uno dei pezzi grossi della Santa Sede. Toccherà a lui indagare per cercare di capire se monsignor Gallese ha scelto Tesla o croce. La passione di Gesù o quella per il lusso. Ma non solo: il vescovo di Alessandria è molto chiacchierato anche per il suo amore per il surf, in particolare kitesurf, che praticherebbe soprattutto sulle spiagge sudamericane (Ipanema? Copacabana? Con o senza contorno di samba?), oltre che per certe operazioni immobiliari che in città non sono mai piaciute. «La nostra gestione non ha paura della luce», assicurano in Curia dove però di luce non se ne vede molta. Anzi, sono rimasti al buio. Che, per rispettare Laudato Si’, si siano affidati, oltre che alla Tesla, anche al fotovoltaico?
Scrive infatti La Stampa che in città molti lamentano la mancata pubblicazione dei bilanci da parte della diocesi. Poi si chiacchiera anche sul nuovo Collegio Santa Chiara, proprietà della Chiesa alessandrina, dove una camera tripla costa 370 euro al mese a ogni studente, oltre a 30 euro di parcheggio, 2 euro per i gettoni della lavanderia e 5-10 euro per le card fotocopiatrici. E fa discutere l’immenso convento dei frati cappuccini: loro se ne sono andati in silenzio qualche anno fa (qualcuno dice «sfrattati») e ora lo storico edificio è stato adibito ad alloggio proprio del vescovo. Tutto normale? In diocesi non temono gli ispettori. «Il controllo sarà un’occasione per confermare la bontà del cammino intrapreso», assicura il portavoce. E se poi ogni tanto un pezzo del cammino il vescovo lo fa in Tesla, che male c’è?
Genovese, 64 anni, scout da sempre, laureato in teologia, filosofia e matematica, amante dei Matia Bazar («C’è tutto un mondo intorno» la sua canzone preferita) e di Tchaikovsky, sportivo (oltre al kitesurf ha praticato anche basket, pattinaggio, snowboard e sci), appassionato di Moto Gp, libro preferito: Il fu Mattia Pascal, numero preferito: P greco, monsignor Guido Gallese è ovviamente, come ogni sacerdote, molto attento al tema della povertà. Almeno a parole. Lo scorso 16 dicembre, per esempio, nel fare gli auguri di Natale alla città sottolineava che il problema più importante in Alessandria è proprio «quello della povertà: persone che faticano a sbarcare il lunario, che lavorano e non guadagnano abbastanza». E diceva: «Per questo Dio non è nato ricco in un palazzo. Non aveva nemmeno una culla». In effetti: non aveva una culla. E nemmeno una Tesla, a dirla tutta.
Invece il vescovo che parla di povertà la Tesla ce l’ha, eccome, parcheggiata sotto l’ufficio. E si giustifica proprio come fece Nicola Fratoianni (ricordate?), altro difensore dei poveri beccato con l’auto super lusso. Le parole sono più o meno simili: «Il vescovo percorre migliaia di chilometri ogni anno per i suoi impegni: scegliere un’auto elettrica è stato un investimento consapevole sulla sostenibilità», dicono infatti in curia. Ma si capisce: è un «investimento consapevole», una scelta che punta alla «sostenibilità» e anche «all’efficienza», un modo per adeguarsi all’enciclica Laudato Si’ e far trionfare la chiesa verde, se non al verde, un inno alla catechesi gretina ed ecochic. Ora sarà l’ispettore del Vaticano a dire se queste spiegazioni sono sufficienti e se il vescovo simil Fratoianni può continuare a guidare la Chiesa di Alessandria. Nel frattempo, però, anche monsignor Gallese non può fare a meno di ammettere, tramite il suo portavoce, che può «fare impressione vedere un vescovo su un mezzo simile, spesso associato al lusso». In effetti: può fare impressione, soprattutto se il mezzo simile «spesso associato al lusso» lo si parcheggia, a mo’ di sfregio, davanti alla mensa dei poveri. Non è roba da vescovi. È roba da fuori di Tesla.
Continua a leggereRiduci
Ansa
La fotografia dell’incredibile situazione è contenuta nella relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2025. Due volumi di quasi mille pagine ciascuna, presentati mercoledì mattina dal ministro Carlo Nordio in Parlamento. Fra le tante anomalie che quotidianamente si registrano nei tribunali italiani, il Guardasigilli ha segnalato il raddoppio negli ultimi dieci anni delle spese del cosiddetto gratuito patrocinio. Nel 2015, per difendere chi non aveva la possibilità di nominare un avvocato di fiducia, lo Stato spendeva 215 milioni. Oggi la somma sfiora il mezzo miliardo. In pratica, più o meno quel che destiniamo al Fondo per le disabilità. Naturalmente, come recita l’articolo 24 della Costituzione, la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Dunque, primo, secondo e terzo grado di giudizio. E chi non può permettersi di ingaggiare un avvocato che lo difenda? La carta su cui si fonda la nostra Repubblica, chiarisce che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione».
Ovviamente gli immigrati sono considerati sempre e senza troppi approfondimenti persone che non hanno la possibilità di pagarsi un legale. Perciò paga Pantalone, cioè i contribuenti. Il problema è che gli extracomunitari giunti in Italia magari non avranno un soldo per ingaggiare un legale, però hanno tutte le informazioni che servono per nominarlo a spese dello Stato. In qualche caso, appena sbarcati, in tasca hanno già il numero di telefono dell’avvocato a cui appellarsi in caso di fermo, di diniego del permesso di soggiorno e perfino qualora venga loro consegnato un decreto di espulsione.
Forse non conoscono le nostre leggi e infatti molti si guardano bene dal rispettarle, tuttavia, conoscono a menadito i loro diritti e li fanno valere senza alcuna esitazione. Il conto di tutto ciò vale quasi 500 milioni, perché in gran parte sono gli stranieri a beneficiare del gratuito patrocinio. Una voce che pesa e non poco sul bilancio della giustizia, impedendo che questi fondi siano dirottati per consentire un migliore funzionamento dei tribunali.
Ma come si è arrivati a questa situazione? Semplice, la crescente immigrazione si è trasformata in un business per alcuni piccoli studi legali. I quali magari facevano fatica a campare con l’attività ordinaria, ma poi hanno scoperto la miniera d’oro dei ricorsi contro il diniego del permesso di soggiorno e i decreti di espulsione. Un affare, appunto, da mezzo miliardo. È vero che le parcelle sono al minimo, sulla base dei parametri forensi fissati dalle tabelle dell’ordine di categoria. Ma anche se basso, quando il compenso è esteso a una platea molto vasta, come quella degli immigrati, alla fine il fatturato è garantito e per di più dallo Stato.
In pratica, vista la difficoltà nell’accertare se lo straniero abbia o meno un reddito che gli consenta di pagarsi l’avvocato, della parcella si fa carico il ministero. Risultato, noi paghiamo un esercito di avvocati per impedire che chi non ha diritto di restare in Italia venga espulso. Vi sembra un paradosso? A me pare una follia. Non solo abbiamo dei giudici che si oppongono ai rimpatri, ma dobbiamo pure sobbarcarci della difesa di chi non vogliamo. E poi ci offendiamo se Trump o Vance dicono che l’Europa si avvia al suicidio.
Continua a leggereRiduci