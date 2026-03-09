{{ subpage.title }}

I Paesi con più datacenter nel mondo

I Paesi con più datacenter nel mondoplay icon
pillole di numeri
«Stati Uniti e Israele sull’Iran perseguono obiettivi diversi»

«Stati Uniti e Israele sull’Iran perseguono obiettivi diversi»
Ettore Sequi (Imagoeconomica)
L’ambasciatore Ettore Sequi: «Netanyahu vuol far cadere il regime. I Paesi arabi temono sia una Teheran più aggressiva, sia l’ implosione».
ettore sequi iran
«Non durerà senza il consenso americano»

«Non durerà senza il consenso americano»
Donald Trump (Ansa)
Trump ricorda agli ayatollah che gli Stati Uniti «stanno vincendo» e che il loro futuro capo deve avere l’ok della Casa Bianca: «Altrimenti tra cinque anni rifaremo lo stesso...». Oggi Macron a Cipro. Starmer apre al tycoon sull’uso delle basi britanniche.

A dettare l’agenda della guerra è Donald Trump con i leader europei che paiono comparse sbiadite e che cercano in qualche modo di apparire (Emmanuel Macron è maestro in questo) mentre Israele, a cui è demandato il lavoro sporco, s’incarica d’inverare le posizioni del presidente americano che vuole chiudere in fretta la pratica Iran.

trump iran
L’Iran ha scelto la sua nuova Guida: «Continuità nel nome di Khamenei»

L’Iran ha scelto la sua nuova Guida: «Continuità nel nome di Khamenei»
Celebrazioni a Teheran per Mojtaba Khamenei (Ansa)
  • L’Assemblea religiosa avrebbe «investito» Mojtaba, il secondogenito del leader eliminato da Washington. Si allontana l’ipotesi di una tregua: Trump lo considera una figura «inaccettabile» e organica ai pasdaran.
  • Nel Golfo attacchi e ritorsioni anche contro i siti di desalinizzazione che assicurano le forniture potabili. Scenario «apocalittico» dopo i raid sulle raffinerie di Teheran.

Lo speciale contiene due articoli.

iran nuovo governo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
