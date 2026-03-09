{{ subpage.title }}

2026-03-09

Meloni: «Referendum per modernizzare l’Italia ma la sinistra si oppone»

«Negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane, attorno a questo referendum si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni, slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte. Perché se un magistrato sbaglia, se è negligente, nella maggior parte dei casi non succede nulla», lo dice il premier Giorgia Meloni nel video postato sui social sul referendum.

«Sono storture che negli 80 anni di storia della Repubblica Italiana non siamo mai riusciti a correggere. Abbiamo fatto riforme in tantissimi ambiti, ma sulla giustizia mai in maniera sostanziale, perché a ogni tentativo la reazione è stata sproporzionata. La sinistra si oppone a qualsiasi forma di modernizzazione di questa nazione», ha aggiunto.

Zanon e Petrelli: «Votare Sì per dare più diritti ai cittadini»

«Si deve votare Sì per dare più diritti ai cittadini e più libertà ai magistrati dai vincoli delle correnti. Con il sorteggio si andrà avanti per merito e non per appartenenza correntizia. Questa è una riforma attesa da 30 anni». Lo dichiara il professor Nicolò Zanon, presidente del «Comitato Sì Riforma», nel corso del forum Ansa.

«Il 99% delle richieste di intercettazioni viene accettato dal GIP, così come la richiesta di proroga delle indagini: c’è un sostanziale appiattimento e il giudice finisce per condividere una cultura di scopo». È quanto afferma, sempre nel corso del forum Ansa Francesco Petrelli, presidente del «Comitato Camere Penali per il Sì».

Peter Thiel, il tecno-filosofo tra aziende e politica che ha lanciato Zuckerberg e Vance

Peter Thiel, il tecno-filosofo tra aziende e politica che ha lanciato Zuckerberg e Vance
Peter Thiel (Getty Images)
  • Si arricchisce grazie a PayPal, che inventa insieme a Musk. Ma la sua ambizione è dotare il potere dell’arma più efficace: l’analisi dei dati. È quello che fa dal 2003 con Palantir, gigante che oggi vale 300 miliardi di dollari.
  • Per lui l’uguaglianza politica è incompatibile con la libertà e con l’innovazione. La mediazione produce soluzioni inefficaci.
  • Dalle comunità «galleggianti» in acque internazionali al patto tra cittadini online. Obiettivo: superare lo Stato.

Lo speciale contiene tre articoli.

Marco Fortis: «L’Italia terrà botta sui nuovi dazi»

Marco Fortis: «L’Italia terrà botta sui nuovi dazi»
Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison (Imagoeconomica)
L’economista: «Per la Ue tassare i servizi Usa è un’opzione, ma è meglio non fare la voce grossa: si rischia l’inflazione. La linea dialogante della Meloni può pagare, Macron si differenzia solo per ragioni di visibilità».

Più di un americano su due, secondo dei recenti sondaggi, pensa che Trump con l’avanzare dell’età sia diventato imprevedibile. E le sue ultime decisioni in politica estera e interna lo dimostrano. «Come anche il suo discorso di puro trumpismo al Congresso di un’ora e 48 minuti della scorsa settimana» aggiunge Marco Fortis, economista e direttore della Fondazione Edison, che per definire il presidente Usa utilizza un aggettivo che ci colpisce, ovvero «Trump è bizzoso».

Porto di Lavagna, il Consiglio di Stato sospende il subentro del fondo F2i

Porto di Lavagna, il Consiglio di Stato sospende il subentro del fondo F2i
Porto di Lavagna
Decreto cautelare del Consiglio di Stato: stop provvisorio al subentro di F2i SGR nella concessione del Porto di Lavagna. Accolta l’istanza dell’Associazione Marina d’Europa presieduta da Roberto Formigoni. Decisione collegiale attesa il 12 marzo.
