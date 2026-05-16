2026-05-16
Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «Stasi dovrebbe essere libero»
Ecco il risultato del lavoro della Repubblica dei Giudici: Alberto Stasi è in prigione da 16 anni per un delitto che potrebbe non aver commesso e gli indizi ora vedrebbero come colpevole Andrea Sempio. Maurizio Belpietro analizza le numerose lacune investigative sul delitto di Chiara Poggi. Prove ignorate, perizie ribaltate e l’anomalia della Cassazione. il direttore della Verità denuncia il cortocircuito di un sistema giudiziario che, dopo 19 anni, non ha ancora una verità certa, mentre il sospetto di un errore giudiziario si fa sempre più pesante.