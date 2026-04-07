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Stefano Graziosi
2026-04-07

Trump conferma: «Oggi l’ultimatum». Pakistan e Turchia cercano la tregua

Trump conferma: «Oggi l’ultimatum». Pakistan e Turchia cercano la tregua
Donald Trump (Ansa)
La Repubblica islamica dice no alle proposte, ma rilancia con 10 punti. The Donald: «Passo in avanti, però non basta».

Sono ore di alta tensione quelle che sta attraversando la crisi iraniana. Stasera (alle ore 20 di Washington Dc), è prevista la scadenza dell’ultimatum fissato da Donald Trump: a meno che Teheran non riapra lo Stretto di Hormuz, il presidente statunitense, che domenica non ha escluso l’eventualità di schierare truppe di terra, si è detto pronto a colpire le infrastrutture energetiche della Repubblica islamica.

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Il compagno Raimo e il caro affitti: «Avvelenare i proprietari di case»

Il compagno Raimo e il caro affitti: «Avvelenare i proprietari di case»
Christian Raimo (Imagoeconomica)
Frase choc del professore candidato per Avs: «Quando penso ai padroni delle abitazioni, mi viene in mente la ricina», ossia una tossina letale. Proprio come la Salis, vuole punire chi ha un tetto perché se l’è sudato.

Con un post su Facebook Christian Raimo, prof di liceo e scrittore che si muove tra attivismo, editoria e militanza, che ha amministrato la Cultura da assessore del Terzo municipio di Roma Capitale per poi candidarsi senza successo alle elezioni europee con Alleanza dei Verdi e Sinistra e che piace ai progressisti, è arrivato a teorizzare la strage dei proprietari di case.

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christian raimo

Tivù Verità | Esclusivo: le immagini dal Libano bombardato

Tivù Verità | Esclusivo: le immagini dal Libano bombardatoplay icon

Daniele Dell'Orco racconta il Libano come un fronte dimenticato ma ancora in fiamme: bombardamenti continui, un Paese diviso tra Hezbollah e oppositori, e comunità civili, soprattutto cristiane, strette tra due fuochi. Una guerra che dura da decenni e che oggi rischia di degenerare ulteriormente.

francesco borgonovo tivù verità
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Guai per il governo: scali senza carburante

Guai per il governo: scali senza carburante
(Ansa)
A Brindisi solo riserve limitate per voli statali, di ricerca e soccorso, e ospedalieri. Quantità scarse anche a Reggio Calabria e Pescara. Un nuovo problema per l’esecutivo mentre il ministro Pichetto Fratin prevede risorse solamente per un altro mese.
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Hormuz non è la piscina di Teheran: ogni ricatto sullo Stretto è illegale

Hormuz non è la piscina di Teheran: ogni ricatto sullo Stretto è illegale
(Getty Images)
Nonostante la narrazione, il «passaggio in transito» è sancito dal diritto internazionale.

Ogni volta che la tensione nel Golfo Persico sale, riemerge come un riflesso automatico la stessa frase: «L’Iran potrebbe chiudere lo Stretto di Hormuz». È diventata quasi uno slogan, ripetuto da analisti, giornalisti e talvolta anche da esponenti politici, come se si trattasse di una facoltà naturale di Teheran.

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