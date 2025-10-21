Mirella Molinaro
2025-10-21

Macché bomba «politica» a Ranucci. C’è la pista del trafficante albanese

Sigfrido Ranucci (Ansa)
L’arresto di un latitante ad Abu Dhabi sarebbe collegato all’attentato al giornalista.
attentato ranucci

Gentiloni allarmato per l’industria distrutta dalle sue strategie verdi

Paolo Gentiloni (Ansa)
L’ex commissario vede l’Ue indietro sull’Ia, ma chi ha spalancato le porte a Pechino?
paolo gentiloni

«L’Europa ha lavorato per la Cina»

Ursula von der Leyen (Ansa)

Le sbalorditive parole di Ursula: «Le nostre politiche hanno aiutato Pechino nel solare, nelle batterie, nelle auto elettriche. Adesso rischiamo una nuova dipendenza». È tutta colpa sua e si dovrebbe dimettere. Invece incredibilmente rilancia: «Bisogna accelerare».

europa cina

Piano Stellantis: un contentino e tante parole

Antonio Filosa, ad Stellantis (Ansa)
L’ad Filosa promette ai sindacati 400 assunzioni a Mirafiori che è ai minimi termini. Ancora rinvii su gigafactory e siti in crisi come Cassino. Il manager incolpa l’incertezza delle norme europee. Di Giuseppe (Fdi): premio a Elkann? Cattivo esempio ai giovani.
stellantis

Assalto al Btp Valore: già 5,4 miliardi

Giancarlo Giorgetti (Ansa)
I risparmiatori rispondono: il primo giorno di emissione sfiora il record. A questo ritmo lo Stato potrebbe incassare 10 miliardi. La richiesta media è stata di 35.000 euro.
btp valore
